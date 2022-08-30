Bodrum’da Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen fener alayına binlerce kişi katıldı. Belediye Meydanı’nda Manga konser verdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Neyzen Tevfik Caddesi’nde düzenlenen kortej yürüyüşüne binlerce kişi katıldı. Ellerinde Türk Bayrakları, Atatürk fotoğrafları ve meşalelerle yürüyen vatandaşlar marşlar söyledi.

Neyzen Tevfik Caddesi’nde üzerindeki mekanlarda da marşlar çalındı, meşaleler yakıldı.

Korteje katılan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da marşlar söyleyerek yürüdü.

Coşkulu kalabalık marşlarla meydana ulaştı. Meydanda İstiklal Marşı okundu. Burada bir konuşma yapan Başkan Aras, herkesin bayramını kutlayarak şöyle dedi;

"Büyük Atamız, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Onların sayesinde biz bugün bu meydanda binlerce kişiyle beraber zaferimizi kutluyoruz. Ülkemizin bağımsızlığını, Cumhuriyetimizin kuruluşunu kutluyoruz.”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Bodrum için önemli bir yeri olduğunu ifade eden Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar da “30 Ağustos Zafer Bayramı Bodrum için çok özelmiş. Ben imdi bunu tecrübe ediyorum.” diyerek herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

Konuşmaların ardından Manga grubu konser verdi. Manga’nın söylediği şarkılar, meydanı dolduran gençleri coşturdu.