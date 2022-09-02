Bodrum’da zabıta haftası kutlanıyor

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından, 1-7 Eylül “Zabıta Haftası” dolayısıyla etkinlikler düzenleniyor.

Zabıta teşkilatının 196’ncı kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde Bodrum Belediye Meydanı’nda tören düzenlendi. Atatürk Büstü’ neçelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile başkan yardımcıları, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürü Deniz Özyıldız, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Özkan Yılmaz, SG Bodrum Karakol Komutanı Binbaşı Koray Kemiksiz, belediye meclis üyeleri, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü, birim müdürleri, emekli zabıta amirleri ve personelleri ile Bodrum Yarımadası’nın her bölgesinde görev yapan zabıta personelleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşma yapan Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürü Deniz Özyıldız, Zabıta Teşkilatı’nın 196’ncı kuruluş yılını kutlamanın gurur ve kıvancını yaşadıklarını belirterek; “Belediyemizin görünen yüzü ve içten kulağı olan zabıta teşkilatımız aynı zamanda belediyemiz ile vatandaşlar arasında köprü vazifesi görerek her zaman vatandaşın yanında ve hizmetinde olmaya devam etmektedir. Kentimizde yaşayanların huzurlu, güvenli, eşit ve adil bir biçimde hizmetlerden yararlanmasını sağlamak öncelikli görevimizdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş amaçlarını bir an olsun aklımızdan çıkarmadan toplumun huzuru için çalışacağımıza olan inancınız tam olsun.” diye konuştu.

Zabıta personeline hitaben yaptığı konuşmada Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Zabıta Teşkilatı’nın 196’ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, “Üniformanın insanın omuzlarına yüklediği ayrı bir sorumluluk vardır. Çünkü temsiliyet artık en üst derecededir. Sizler, yıllardır bu kurumda, bu çatı altında görevlerinizi yerine getiriyor ve bu üniformaları gururla taşıyorsunuz. Görevimizi yapabilmenin en doğru yolu görev tanımımızı ve mevzuatı çok iyi bilmektir. Hiç kimsenin bizi uyarmasına gerek kalmadan kamu düzenini sağlamaya çalışmaktır. Bodrum’da bütün kamu kurum ve kuruluşları olarak uyum içinde çalışıyoruz. Bodrum’un daha huzurlu ve güvenli olması için canla başla çalışıyoruz. Sizler de bu görevin en önündeki neferlersiniz. Hepiniz görevinizi layıkıyla yerine getiriyorsunuz” dedi.

Üniformalı personelin belediyenin halka açılan penceresi olduğunu söyleyen Başkan Aras, sözlerine şöyle devam etti:

“Zabıtalar, vatandaşımızla belediyemizin arasındaki ilişkileri sahada bizzat kuran kişidir. Sizin yapacağınız doğru müdahaleler, vatandaşla kuracağınız iyi ilişkiler belediyemizin imajına katkı sağlayacaktır. Hepiniz vardiyalı ve uzun saatler çalışıyorsunuz. Hep beraber bir araya her zaman gelemiyoruz. Sizleri bir arada böyle görmek beni çok mutlu etmiş durumda. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerle birlikte Bodrum’da halkımızın esenliği, sağlığı ve güvenliği için görev yapıyoruz.”

Törenin ardından, zabıta amirleri ve personellerinin yanı sıra Bodrum Belediyesi’nden emekli personeller de Başkanı Ahmet Aras’ı makamında ziyaret etti.

Kuruluş yıl dönümü kutlamaları, zabıta ekip araçlarının sirenler çalarak Bodrum’dan Konacık Zabıta Müdürlüğü’ne araç korteji ve bayrak yürüyüşü ile devam etti.