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Bodrum’da yol çöktü, kamyon içine düştü
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir iş kamyonu yolun çökmesi sonucu foseptik çukuruna düştü.
MUĞLA 17.12.2020, 15:02
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir iş kamyonu yolun çökmesi sonucu foseptik çukuruna düştü.Yalıkavak Mahallesi Küdür yolunda bir otelin önüne parke döşemesi için kamyonla kum getirildi. Yükünü boşaltmak için yol kenarına yanaşan kamyonun arka kısmı, ağırlığa dayanamayan zeminin aniden çökmesi üzerine eski bir fosseptik çukurunun içine düştü. Şaşkınlık veren olayın ardından çukurda mahsur kalan kamyon için kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye çağrılan bir vinç yardımıyla tonlarca ağırlıktaki kamyon vatandaşların şaşkın bakışları arasında bulunduğu yerden çıkarıldı.
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