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Bodrum’da yıllardır süren kaçak yıkımlar devam ediyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde belediyenin kaçak yapılarla mücadelesi devam ederken, iskelelerin ve kaçak yapıların yıkımı 3 yıldır sürüyor.

MUĞLA 08.11.2021, 14:43
Bodrum’da yıllardır süren kaçak yıkımlar devam ediyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde belediyenin kaçak yapılarla mücadelesi devam ederken, iskelelerin ve kaçak yapıların yıkımı 3 yıldır sürüyor.

Bir yandan Bodrum belediyesi kaçak yapıların yıkımına devam ederken, diğer yandan ise kaçak yapılar yapılmaya devam ediyor. Yıllardır kaçak yapıyla mücadele eden Bodrum Belediyesi ekipleri denetimleri sıklaştırdı. Bir yandan kaçak yapılarla mücadele eden ekipleri diğer yandan ise Bodrum genelindeki tüm şantiye alanları, çevreye ve geçiş güzergahlarını kirleten uygulamaları ve mesai saatleri dışında çalışmalar ile ruhsat tabelası kontrolü başta olmak üzere bir çok konuda denetimlerini hızlandırdı. Ayrıca imara aykırı bir şekilde ikametlerine eklenti yapanlara karşı da ekipler gerekli denetimleri sürdürüyor. Ekipler rutin kontrolleri dışında vatandaşlardan gelen ihbarları da anında değerlendiriyor. Yapılan denetimlerde olumsuzluklarla karşılaşılan şantiyeler ile mahallelerde ilgili firmalar ve kişiler hakkında işlem uygulanmak üzere tespit tutanağı tutulurken, olumsuzlukların giderilmesi için verilen ikaz tutanaklarının da takibi yapılıyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak ilçede sağlık, huzur ve düzen İçin 7/24 görev yapmakta olduklarını ifade eden Zabıta Müdürü Deniz Özyıldız, “Görevlerimizin başında işletmelerde hijyen denetimi ve kaçak yapılar ile mücadele geliyor. Ekiplerimiz aralıksız olarak şantiyelere giderek ruhsat , güvenlik tedbirleri ve diğer konularda denetimlerini sürdürüyor. Bodrum’daki inşaat firma sahiplerinin ve şantiye şeflerinin inşaat ruhsatları gibi konularda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir. Ayrıca ruhsat alarak inşaata başlayan şantiyeler de mutlak suretle ruhsat tabelasını asmak ve gerekli güvenlik tedbirlerini almak zorundadır" diye konuştu.

Kaçak yapıya geçit yok

İmara aykırı bir şekilde ikametlerine eklenti yapanlara karşı da ekiplerin gerekli denetimleri gerçekleştirdiğini söyleyen Özyıldız, “Ekiplerimiz, denetimler sonunda tanzim ettikleri tutanakları, ilgili birimlere sevk ediyorlar. Bu tür yapılar hakkında da gerekli para cezaları ve yıkım kararları da uygulanmaktadır. Diğer bir konu ise beton mikserlerinin yollarımıza zarar vermesidir. Bu konuda da beton firma sahiplerinin çalışanlarını ikaz ederek yollara atık beton dökülmesini engelleyici tedbirleri almalarını istiyoruz. Vatandaşlarımız bu ve bunların dışındaki tüm konularda 444 00 48 çağrı merkezini arayarak şikayetlerini bildirebilirler. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak 24 saat halkımızın emrinde olduğunun bilinmesini istiyorum” dedi.

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