Bodrum’da ’Yeni Yıla Merhaba’ Sergisi açıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 30 ressamın katıldığı karma sergide 90 resim, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Feriha Beriş isimli sanatseverin organizasyonuyla ’Yeni Yıla Merhaba’ adlı sergi açıldı. Konacık Mahallesi’ndeki Herodot Kültür Merkezi’ndeki sergide; ilçede yaşayan ressamlarla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin eserleri görücüye çıktı. 30 ressamın 90 eseri, sergiyi gezenlerin beğenisini kazandı.

Sergiyi düzenleyen Feriha Beriş, yaptığı açıklamada yeni yıl dolayısıyla böyle geniş katılımlı bir sergi açmak istediklerini ifade ederek şöyle dedi, “Sergiye tanıdığım bütün ressam arkadaşlar katıldı. Ayrıca üniversitedeki resim bölüm gençlerimiz katıldılar. Bu kocaman salonu epeyce bir doldurduk. Çok güzel bir katılım oldu. Bu yüzden çok mutluluk duyuyorum" diye konuşarak desteklerinden dolayı Bodrum Belediyesi’ne teşekkür etti.

Sergiye 4 eseri ile katılan resim bölümü 3. sınıf öğrencisi İlayda Metan, “Otoportre, soyut portre ve 2 kolaj çalışmam var. Otoportreyi hazırlamam yaklaşık 2 hafta sürdü. Lisans eğitimde otoportreler önemlidir. Bunlar hocalarımızın eşliğinde hazırladığımız çalışmalar” diye konuştu.

Öğrenci Ayşe Daştan ise, “Bu ilk sergim. Çok güzel bir duygu. İnşallah ileride kendi sergilerimizi açacağız. 2 tane eserle bu sergiye katıldım. İkisi de reprodüksiyon eserler. Biri Aşıklar Tablosu, diğeri Botticelli’nin Venüs’ün Doğuşu tablosu" şeklinde konuştu.

Sergi, 20 Aralık tarihine kadar açık kalacak.