Bodrum’da yeni yıl coşkusu başladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yeni yıl kutlamaları 6 gün önceden başladı. Bazı oteller ve işletmeler ise ünlü sanatçılarla dolu dolu bir yeni yıl gecesi yaşanacak. 31 Aralık gecesi ise Bodrum Belediye meydanında Bodrumlular Teoman konseriyle coşacak.

Yılbaşına sayılı günler kala Bodrum sokakları yeni yıl süsleriyle ışıl ışıl oldu. Bir çok eğlence mekanı, oteller ve bazı işletmeler özel menüler ve ünlü sanatçıları sahneye çıkacak. 31 Aralık gecesi ise Bodrum Belediyesi tarafından Teoman konseri düzenlenecek. Bodrum Belediye meydanında ise yılbaşı konserleri günler öncesinden başladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras dolu dolu bir yeni yıl haftası olacağını belirterek, “25 Aralık itibariyle bir program yaptık. Bu programda hem yerelden hem de ulusaldan çok önemli sanatçılar sahne alacak. Geçen sene yaptığımız programın üzerine buda esnafımıza, otellerimize bir katkı sunmuş olacak. Her yılbaşında olduğu gibi bu yılbaşında da misafirlerimizi ağırlamayı bekliyoruz. Açık olan otellerimiz hazırlıklarını yaptılar. Yılbaşı programları düzenlediler. Otellerimizde, işletmelerimizde ve restoranlarımızda yılbaşı programları var. Buraya gelecek olan misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için güzel bir yılbaşı geçirmeleri için birçok çalışma yapılıyor şuanda. 2023 Cumhuriyetimizin 100. Yılı, yılbaşı etkinliklerimizden sonrada, 2023 yılının her özel gününü daha farklı kutlamak istiyoruz” dedi.

Bodrum Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz ise, “Yoğun bir sezonun ardından yılbaşı hazırlıklarını tamamladık. Otellerimiz cazip fiyat seçenekleri sunmaktadır. Eğlence ve konaklama dahil olmak üzere kişi başı 450 lira ile 2 bin 500 lira arasından fiyatlar değişmektedir. Bizler her zaman hazırdık ve hazır olmaya da devam edeceğiz. Şu anda oteller rezervasyon yapmaya müsait. Belediyenin yaptığı yılbaşı partilerinden birçok sanatçı Bodrum Belediye Meydanında sahne alacak. Yılbaşı gecesi Teoman 2023 yılına Bodrumlularla birlikte girecek. Bir çok otelimizde önemli sanatçılar sahne alacak. Yeni yıl heyecan demektir, yeni yıl umut demektir, Yeni yıl her şeye sıfırdan başlamak demektir. Bunca yaşadığımız olumsuzluklara karşı, yeni yılı Bodrum’da geçirmek gerekir diye düşünüyorum. Her şeye sıfırdan başlamak istiyorsanız Bodrum’a gelin” dedi.

30 yıllık turizmci AZKA Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya da geçen yıllara göre biraz daha sönük geçeceğini ifade ederek, “Bu yılbaşı geçtiğimiz yollara göre biraz altlarda geçecek. Yılbaşı kalabalığı ve heyecanı fazla yok şuanda birkaç otel haricinde gala yapan otelde yok sayılır. Bu yılbaşı biraz sönük geçecek gibi. Ben bu sene gala yapmıyorum, protesto amaçlı, sanatçıların istediği ücretlerden dolayı 32 senedir ilk kez gala yapmayacağım" ifadelerini kullandı.