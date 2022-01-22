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Bodrum’da yaşayanlar için özel kart çıkarılıyor

Bodrum Belediyesi ile Bodrum Belediye AŞ tarafından hayata geçirilen Bodrum Kart ve Bodrum CV kamuoyuna tanıtıldı.

MUĞLA 22.01.2022, 14:58
Bodrum’da yaşayanlar için özel kart çıkarılıyor

Bodrum Belediyesi ile Bodrum Belediye AŞ tarafından hayata geçirilen Bodrum Kart ve Bodrum CV kamuoyuna tanıtıldı.

Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları Ummahan Yurt ile İlknur Ülküm Seferoğlu, Bodrum Belediye AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Ulusoy, Meclis Üyeleri Uğur İlhami Özden ve Kemal Özyurt, BESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Aydoğan, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı. Toplantıda Bodrum Kart ile Bodrum CV hakkında ayrıntılı bilgiler verilerek uygulamanın nasıl çalışacağı ile ilgili sunumlar yapıldı.

Bodrum kart birçok kolaylık sağlayacak

Android ve İOS işletim sistemleri içinde yer alan Google Play ve AppStore uygulamalarından kolaylıkla indirilebilecek Bodrum App uygulaması ile Bodrum Belediyesi’ne ait kafe ve restoranlarda yüzde 5 ile yüzde 30 arasında indirim hakkına sahip olunacak. Uygulama ile kafe ve restoranlarda misafirlere menü görüntüleme, içerik bilgisi, online sipariş ve ödeme yapma imkanları sunulacak. Dijital menü sisteminin ilk adımlarının atıldığı bu uygulama sayesinde, Bodrum Belediyesi bünyesinde bulunan işletmelerde teknolojinin aktif kullanımının sağlanması hedefleniyor.

Uygulama kullanmak istemeyenler Bodrum Kart talebinde bulunabilecek

App uygulaması kullanamayanlar için tasarlanan Bodrum Kart ise uygulamaya eşdeğer indirimler kazandırmayı sağlayacak. Şirket merkezine 1 adet fotoğraf ve ikametgâh ile başvuru yapan vatandaşlar, bu ayrıcalıktan faydalanabilecek.

Toplantı açılışını yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kart ile direkt vatandaşa dokunduklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Uzun süredir hazırlandığımız iki çalışma için buradayız. Bodrum Kart uygulamasını hemen seçimden sonra çalışmaya başlamıştık. Ancak hem pandemi süreci hem ülkece yaşanılan diğer krizler bu işi biraz yavaşlattı. Tabii ki yeni teknolojik gelişmelerle en doğru hizmeti halkımıza sunmak için bugüne kadar biraz da bekledik. Ve Bodrum Kart uygulamasını artık hayata geçiriyoruz. Bodrum Kartımızı özellikle Bodrum Belediye AŞ’nin yönettiği kafeler, restoranlar, limanlar ve otoparklar gibi direk vatandaşa dokunduğumuz alanlarda kullanacağız"

“Bu uygulama Bodrumlu olmanın ayrıcalığını hissettirecek”

Bu uygulama ile Bodrumlu olmanın ayrıcalığının hissettirileceğinin altını çizen Başkan Aras sözlerine şöyle devam etti:

“Bodrum, biliyorsunuz, turistik bir destinasyon ve gerçekten son dönemlerde de görüyoruz ki ulusal ve makro ekonomik gelişmeler dünyayı artık yaşanır halden çıkardı ve zor bir döneme girdik. Sadece bu kurumlar için değil herkes için zor şartların beklediğini de göstermektedir. Ve Bodrum’un yine son dönemdeki dönüşümünde özellikle fiyatlar konusunda ciddi bir yükselme görüyoruz. Konut fiyatları, arazi fiyatları ya da hizmet sektöründeki fiyatlar, servis sektöründeki fiyatlar, kiralar Her konuda şu anda sadece Bodrum’da değil ama bütün Türkiye’de bunu hissedebiliyoruz. Ama Bodrum’da bir nebze daha fazla hissediyoruz. Çünkü turistik bir bölgedeyiz, cazip bir bölgedeyiz. Herkesin gözü Bodrum’da, yatırımcıların gözü Bodrum’da. O yüzden standart bir raiç şu anda yaşayamıyoruz. Sürekli yükselen fiyatlarla karşı karşıyayız. Bu durumda özellikle Bodrum’da yaşayan insanların bir rahat nefes alabileceği işletmelerimizde Bodrumlu olanların, Bodrum nüfusuna kayıtlı olanların bir farkı olması gerektiğini düşünüyoruz. Burada turistik amaçla Bodrum’a gelenlerle Bodrum’da yaz kış yaşayıp Bodrum’a hizmet edenleri birbirinden ayırmak gerekir. Bunu biz hep paylaşımlarımızda da Bodrum’a gönül verenler, Bodrum sevdalıları diye söylüyoruz. Bodrum’u omzunda taşıyanlar, sırtında taşıyanlar diye söylüyoruz. Bu insanlara bizim tabii ki sahip çıkmamız gerekiyor. Bunun için Bodrum Kart uygulamamız özellikle Belediye AŞ’nin bütün işletmelerinde geçerli olacak bir uygulamadır.”

Bu uygulamayı hem kart olarak hem de aplikasyon olarak düşündüklerini ifade eden Başkan Aras, vatandaşların rahatlıkla Bodrum Belediyesi’nin kafe ve restoranlarından faydalanabileceklerini iletti. 650 personelin bulunduğu işletmelerde farklı sektörlere de girerek girdiyi artırmayı ve istihdamı artırmayı hedeflediklerinin de altını çizen Başkan Aras, özellikle dar gelirli vatandaşların, işçilerin yanında olduklarını ifade etti.

Çok dinamik bir yapıya sahip olan Bodrum Kart uygulamasının içeriği, indirimleri, kampanyaları da güncel olarak değişecek.

Bodrum Belediyesi iş arayanlar ile iş verenleri buluşturuyor

Bodrum Belediye AŞ’ye ait Bodrum CV İstihdam Bürosu ile Bodrum Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen Bodrum CV uygulaması işverenler ve iş arayanlar arasında köprü görevi kuruyor. Bu uygulama ile iş verenler için tüm iş kollarında ara eleman bulmada kolaylıklar sağlanması, iş bulmada yaşanan sıkıntıların çözüme kavuşması hedefleniyor. Bodrum CV uygulamasının hizmet verilen tüm sektörlerin en kısa zamanda doğru iş için doğru personel teminini sağlayarak insan odaklı kaliteli ve doğru hizmeti sunmak için gerçekleşen bir uygulama olması yönünden de önem teşkil ediyor.

Uygulama ile ilgili bilgilendirmeler yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, hayatı yaşamak ve paylaşmanın önemine de değinerek Bodrum’da yaz ve kış döneminde önemli bir istihdam ihtiyacının olduğunu belirtti.

Bu uygulamada BESİAD’ın da katkılarının olduğunu ifade eden Aras, Bodrum CV’nin iş birliği ile hayata geçen önemli bir proje olduğunun altını çizerek herkese teşekkür etti. Liyakatli ve nitelikli iş gücüne ihtiyaç olduğunu da belirten Başkan Aras, işverenlere de seslenerek kimsenin mağdur edilmemesi yönünde taleplerde bulundu.

BESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Aydoğan ise 2010 yılından beri devam eden bu projenin Bodrum Belediyesi gibi kurumsal bir noktaya taşınmış olmasından ve iş birliğiyle güzel bir noktaya ulaşmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

Bodrum Belediye AŞ Bilgi İşlem Sorumlusu Meltem Mazı ise güvenilir bir platform olan Bodrum CV ile ilgili teknik, içerik ve kişisel güvenlikle ilgili bilgiler verdi. Ayrıca ikinci faz çalışmalarına da devam ettiklerini belirterek konu hakkındaki detaylardan bahsetti.

Toplantı sonunda ise Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 1 Şubat itibariyle belediye kafelerde ücretsiz internet hizmeti verileceğinin de müjdesini verdi.

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