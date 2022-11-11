Bodrum’da yanan ormanlara 1600 fidan diktiler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yanan ormanlara 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde bin 600 fidan toprakla buluştu. Yangınlarda en çok hasar gören Mazı Mahallesi’nde yapılan fidan dikme etkinliğine yüzlerce öğrenci, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, gönüllü fidan dikme seferberliğine katıldı.

Bodrum’da 2020 yılından Mazı Mahallesi’ndeki yanan ormanların bulunduğu bölge temizlenerek bin 600 adet badem, zakkum, mavi servi, kara servi, ceviz, harnup, defne fideleri dikildi. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar başta olmak üzere Bodrum Belediyesi yetkilileri, yüzlerce öğrenci ve gönüllüler fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinliğe Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ümmühan Yurt ve diğer Kurum ve Kuruluşların yetkilileri dikim alanına gelen öğrenciler ile sohbet edip fidan dikti. Öğrencilere Ormanın önemini anlatan Kaymakam Bayar daha sonra toprakla fidanları buluşturarak can suyu verdi.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar yanan bölgeleri yeşillendirmek için bir araya gelindiğini belirterek "Milli Ağaçlandırma Günün nedeniyle Mazı Mahallemizde buluştuk. 2 yıl önce yanan ormanlarımızdayız. Tüm kamu kurum kuruluşlarımız, okullarımız, gönüllüler burada el ele bin 600 adet badem, zakkum, mavi servi, kara servi, ceviz, harnup, defne fideleri diktik. Amacımız orman yangınları ile mücadelenin yanı sıra yangınların çıkmaması için de önleme çalışmaları yapıp yanan alanları yeşillendirmektir" dedi.