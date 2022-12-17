Bodrum’da vatandaşları selden kurtaracak çalışmalar aralıksız sürüyor

Her yağmurda bölgede esnaf ve vatandaşların su taşkını nedeniyle zorluk yaşadığı Dere Sokak’ta Bodrum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla başlatılan çalışmalar Bodrum Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor. Yaklaşık bir ay önce başlatılan, 420 metrelik yağmur suyu hattı menfez çalışmasında, geniş betonarme kanal yapılarak üzerine ızgara döşenmesi planlanıyor. Dere Sokak ve Atatürk Caddesi üzerinde bulunan mevcut yağmur suyu hatlarında sağlıklı su akışını sağlamak için çalışmalar MUSKİ ile ortak yürütülürken altyapı iyileştirme çalışmaları sonrası ise Türk Telekom ve AYDEM bölgedeki hatlarını yeraltına taşıyacak. Bodrum Belediyesi tarafından altyapı çalışmalarının ardından, üst yapı çalışmaları da tamamlanacak.

Dere sokak’taki çalışmalara esnaftan tam not

Dere Sokak’tan Dr. Mümtaz Ataman Caddesi’ne kadar yapılacak olan yağmur suyu menfez hattı çalışmaları ile ilgili bölge sakinleri ve esnaflarla görüşülerek fikir alışverişinde bulunuluyor. Mahalle esnaflarından Hüseyin Çanakçı, yapılan çalışmaların olumlu etkisini gördüklerini ifade ederek, “Yıllar önce yapılması gereken bir şeyi sağ olsun Bodrum Belediyesi hızlı bir çalışma ile hallediyor. Dere sokak için son zamanlarda yapılan en iyi projelerden birisi bu. Çalışan arkadaşlarımız da her konuda bize yardımcı oluyorlar. En son yağan yağmurda bu çalışma olmasaydı bizim dükkanların içi mahvolurdu. Çünkü çok kötü bir yağmurdu. 3-4 yıldır yağmayan bir yağmur bir anda boşaldı bu ana arterdeki yapılan koridor çok iyi bir şekilde suyu çekti burada. Ufak bir taşma oldu ama halk bilinçsiz bir kere çöplerini sokağa atmasalar buralar tıkanmaz" dedi.

Dere Sokak’ta 13 yıldır ayakkabıcılık yapan Murat Kayhan yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek, “Şu an gidişat iyi, bir tane sel derecesinde yağmur gördük. Ufacık kazılmasına rağmen sel taşkını yaşanmadığını gördük. Belediyemize de yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz. Bu çalışmalarının tamamı bittiğinde su taşkınlarının biteceğini düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" iye konuştu.

Fen işleri Müdürlüğü 1. Bölge sorumlusu İsa Şahin, yapılan çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, “Bodrum Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü olarak Kumbahçe Mahallesi Dere Sokak’ta menfez çalışmaları devam ediyor. Çalışmamızın tamamı 420 metre uzunluğunda olacak” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Dere Sokak’ta yapılan çalışmaları değerlendirirken şunları söyledi:

“Dere Sokak’ta yapımına başladığımız menfez çalışması son hızıyla sürüyor. Ekiplerimiz buradaki çalışmaları bir an önce bitirmek hedefiyle hava şartlarının da uygunluğuna göre çalışmalarını yürütüyorlar. Bu çalışma geniş bir çalışma. MUSKİ, AYDEM, Türk Telekom ile ortaklaşa yürütüyoruz. Sonunda bölge halkı, yıllardır yağmur suyu hattı yetersizliğinden kaynaklı olarak yaşadığı su taşkınlarından kurtulacak.”