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Bodrum’da uyuşturucu gözaltısı

Bodrum’da 1 kişi uyuşturucu madde ticareti yaptığı suçlamasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

MUĞLA 12.08.2021, 18:31
Bodrum’da uyuşturucu gözaltısı

Bodrum’da 1 kişi uyuşturucu madde ticareti yaptığı suçlamasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, ilçede yaşayan V.Ç. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. Şahsın Gündoğan Farilya Mahallesi’ndeki evine baskın yapan ekipler, şahsın evinde yaptıkları aramada 4 gr. metamfetamin, 10 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olay ilgili olarak V.Ç. isimli şahıs gözaltına alındığı ve adli işlemlere başlandığı bildirildi.
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