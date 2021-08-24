banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Masko Mobilyacılar Sitesi'nde bir bina çöktü!
Masko Mobilyacılar Sitesi'nde bir bina çöktü!
Taliban mensubu Malatya'da İnönü Üniversitesi’nden kabul almış!
Taliban mensubu Malatya'da İnönü Üniversitesi’nden kabul almış!
Bakan Koca’dan ‘6 Eylül’ mesajı
Bakan Koca’dan ‘6 Eylül’ mesajı
Alanyaspor, Leroy Fer transferini açıkladı
Alanyaspor, Leroy Fer transferini açıkladı

Bodrum’da Türk Sanat müziği rüzgarı esecek

Ünlü Türk sanat müziği sanatçısı Bekir Ünlüataer Bodrum’da müzikseverlerle buluşacak.

MUĞLA 24.08.2021, 22:11
Bodrum’da Türk Sanat müziği rüzgarı esecek

Ünlü Türk sanat müziği sanatçısı Bekir Ünlüataer Bodrum’da müzikseverlerle buluşacak.

Sianji Well-Being Resort Kaplıca otelinin içerisinde bulunan “Elani Beach & Restaurant”, Türk müziğinin usta sanatçısı Bekir Ünlüataer ile eğlence dolu bir geceye ev sahipliği yapacak.

26 Ağustos Perşembe günü Elani Beach & Restaurant’da sanatçı Bekir Ünlüataer sahne alacak. Her Perşembe Bodrum akşamlarına farklı bir hava katmaya hazırlanan Bekir Ünlüataer sevenlerine ve tatilcilere müzik ziyafeti sunacak. Ünlüataer, Türk Sanat Müziğinin en sevilen klasik eserlerinin yanı sıra günümüz sevilen şarkılarında yer aldığı geniş bir repertuarla izleyenlere eşsiz bir gece yaşatacak.

Yorumlar (0)
31°
açık