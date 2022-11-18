Bodrum’da Turizm ve Kültürel Miras Kongresi düzenleniyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 4. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi gerçekleştiriliyor. Kongreye Türkiye ve farklı ülkelerdeki üniversitelerden akademisyenler katılıyor.

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Muğla Sıtkı Koçman, Balıkesir, Beykent ve İstinye Üniversiteleri işbirliğinde 4. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi gerçekleştiriliyor. “Kültürel Mirasına Sahip Çık Sloganıyla” Herodot Kültür Merkezi’nde 17 - 20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen kongrede konuşan kongrenin Düzenleme Kurulu Başkanı Zekeriya Bingöl, şunları dile getirdi:

“Kongremizde farklı ülkelerden bilim insanlarının bir araya gelerek turizm ve kültürel miras ekseninde çalışmalarını sunmaları ve görüş alış verişinde bulunmaları amaçlanmıştır. Bu bağlamda kongremize sözlü sunum ile katılım olmuş, Türkçe ve İngilizce sunumlar planlanmıştır. Kongremize Türkiye’den, Arnavutluk’tan, Azerbaycan’dan, Kazakistan’dan, Moğolistan’dan, Özbekistan’tan ve Kırgızistan’dan katılımcılar olmuştur. Bildiriler göndermişlerdir. Toplamda 51 üniversiteden katılımcı olmuştur. Toplamda 148 bildiri ve 2 poster gönderilmiş, 113 bildiri ve 2 poster hakem sürecinden geçerek kongremizde sunulmasına karar verilmiştir”

Bingöl, kongrede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kongre koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin Çeken, “Geleneğimiz, kültürümüz, geleceğimizdir. Amaç, sunacağınız bildirilerde kültürel değerler söz konusu. Burada potansiyel turizmi efektif hale dönüştürmektir. Bu da ülkemiz, turizm ve o yöndeki değerler için son derece önemlidir” dedi.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Duriye Bozok da kültürel mirasın, turizmde rekabet edebilirlikte kilit bir rol oynadığını ifade ederek “Turizmin gelişimi açısından kültürel mirasın ekonomik değerini fark ederek yönetmek önem arz ediyor. İşte burada kültürel miras dediğimiz değerleri korumak, koruma - kullanma dengesi içerisinde sürekliliğini sağlama ve gelecek nesillere aktarabilmek çok önemli” dedi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Akbaş, Gençlik Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz ve birçok katılımcının yer aldığı açılış programı ödül töreni ve plaket takdimi ile tamamlandı.

Kongre, sunumlarla devam etti

Kültürel miras olgusu ve kültürel mirasın korunması ile geleceğe dair önerilerin ele alındığı kongrede, Türkiye’nin sahip olduğu kültürel değerlere ve kültürel miras özelliğine sahip alanların korunması gerektiğine dair önerilere de yer veriliyor.

Kongrede ayrıca Antik Tiyatro, Zeki Müren Sanat Müzesi, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Bodrum Kalesi, Myndos Kapısı, Yel Değirmenleri bölgesini kapsayan kültürel bir gezi düzenlenecek. Kongre 20 Kasım’da yayınlanacak sonuç bildirgesi ile sona erecek.