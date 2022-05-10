Bodrum’da Turizm Buluşması gerçekleştirildi

Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde, Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) ve Akdeniz Turizm Vakfı iş birliği ile Bodrum Turizm Buluşması gerçekleştirildi.

“Reflections-People Planet Prosperity (Yansımalar-İnsanlar Gezegen Refah) adıyla gerçekleştirilen buluşmaya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Akdeniz Turizm Vakfı Başkanı ve Kurucu Ortağı Tony Zahra, Akdeniz Turizm Vakfı Kurucu Ortağı ve Genel Sekreteri Andrew Agius Muscat, Akdeniz Turizm Vakfı Başkan Yardımcısı ve Tunus Turizm Eski Bakanı Dr. Tijani Haddad, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Malta Türkiye Başkonsolosu Walter Mallia, Akdeniz Turizm Vakfı senatörleri ile delegasyonu, oda başkanları, STK temsilcileri, belediye başkan yardımcıları ile meclis üyeleri ve iş insanları katıldı.

Reflections-People Planet Prosperity video gösterimi ile başlayan program, Dr. Barbaros Kon’un oteller adına geçtiğimiz yıla ait temel sonucu vurgulayan ve önümüzdeki yılda turizm, konaklama ve seyahat sektörü için başarı faktörlerinin neler olduğunu öne süren makro ölçütlü performans inceleme sunumu ile devam etti.

Dünya’daki Turizm Trendleri başlığıyla Murat Can Canbay moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelin ilk oturumunda Akdeniz Turizm Vakfı Başkanı Tony Zahra, Avrupa Seyahat Komisyonu Direktörü Malta Turizm Otoritesi Başkanı Dr. Gavin Gulia, Forbes Travel Guide Elçisi Filip Boyen, BBC TV/Radio Program Yayımcısı Rajan Datar katılımcılarla önemli görüşler paylaştı.

Organizasyon için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Tony Zahra, “Zorlu geçen iki yılın ardından şimdi tekrar başlıyoruz. İnsanlara turizmde nasıl ileri gidilebileceğini anlatmak için onları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Akdeniz dünya turizmi için çok önemli çünkü dünyadaki turistlerin çeyreği Akdeniz’e geliyor. Bu vakıf da iş birliği içinde ama kendi aralarındaki rekabeti koruyarak Akdeniz ülkelerini bir araya getiriyor. Amacımız burada bir katalizör görevi görerek insanları bir araya getirmek ve Akdeniz’i tekrar dünyanın merkezi haline getirebilmek” diye konuştu.

BBC TV Program yayıncısı Rajan Datar, gençlerin önemine vurgu yaparak onların vizyonunu genişletmek için çalışmalar gerçekleştirilmesi gerekliliğini ifade etti. Filip Boyen güvenli turizmin önemine vurgu yaparken Gavin Gulia da misafir bağlılığı ve personel eğitimi konusunda görüşlerini paylaştı.

Akdeniz’in ve dünyanın yaşamını sürdürmek zorunda olduklarını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Aras, “Turizm, ticaret veya diğer birçok şey bundan sonra geliyor. Önce yaşamak zorundayız, daha sonra diğer olguları bunların üzerine koyabiliriz. Bu noktada Akdeniz’in doğal yapısını korumak çok önemli. Onu kirlilikten, düzensiz göçten ve yangınlardan korumak zorundayız. Küresel bir sorun olan büyük bir iklim krizi ile karşı karşıyayız. Her gün atmosfere karbon salıyoruz ve küresel ısınmayı hızlandırıyoruz. Özellikle geçtiğimiz yıl yaşadığımız orman yangınlarını düşünürsek, hava sıcaklığından kaynaklı ciddi krizler var. Bunlar Akdeniz’e çok uzak değil, ilerleyen yıllarda birkaç yıl içerisinde ne olacağını çok da kestiremiyoruz. Yarın için şimdiden elimizden geleni yapmak zorundayız. Evet belki ülkelerin politikalarını ilgilendiren bir sorun ama yerelde biz de birçok şey yapabiliriz. Çünkü büyük değişimler küçük adımlarla başlar. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de yaptığı gibi o büyük değişimi ve dönüşümü küçük küçük adımlar atarak gerçekleştirdi” dedi.

Programın ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından katılımcılara ve panelistlere çiçek takdim edildi.