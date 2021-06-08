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Bodrum’da trafik kazası: 4 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

MUĞLA 08.06.2021, 15:28
Bodrum’da trafik kazası: 4 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya, Torba Kavşağı istikametine seyreden 48 BV 530 plakalı cip çarptı. Çarpmanın ardından yere düşen yaya yaralanırken sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, takla attı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ambulanslara alınan yaralılar, Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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