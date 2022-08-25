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Bodrum’da trafik kazası: 3 yaralı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir kamyonetin karşı şeride geçip otomobille çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
MUĞLA 25.08.2022, 17:51
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir kamyonetin karşı şeride geçip otomobille çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bodrum - Milas karayolu Torba Kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milas istikametine seyreden 34 FJD 917 plakalı kamyonet, Torba Kavşağı’nı geçtikten sonra sürücünün kontrolünden çıktı. Refüjü aşıp karşı şeride geçen kamyonet, karşı istikametten gelen 48 ACN 018 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan 2 yaralı, itfaiyenin müdahalesi ile çıkarıldı. Ambulanslara alınan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Araçların ise ağır hasar aldıkları gözlendi.
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