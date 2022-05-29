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Bodrumda trafik kazası: 1 yaralı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında ağır şekilde yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
MUĞLA 29.05.2022, 19:08
Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında ağır şekilde yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Bodrum -Güvercinlik yolunda meydana geldi. 48 AEB 202 plakalı motosiklet sürücüsü Cengiz G., motosikletinin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, 15 metre sürüklenip yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve trrafik ekipleri sevk edildi. Motosikletin sürücüsü Cengiz G., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.