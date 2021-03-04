banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam
Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam
'Herkesi ismiyle soyadıyla söyleyeceğim'
'Herkesi ismiyle soyadıyla söyleyeceğim'
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...
Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş
Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş

Bodrum’da tedbirlere uymayan işletmeler kapatılacak

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, yeni normalleşme sürecinde kolluk kuvvetleri ve zabıtalarla birlikte STK’lar ile odaların da devreye girdiği yeni bir dinamik denetleme düzenine geçildiğini söyledi. Bodrum’da yeni süreçle birlikte açılan bazı mekanların kapasite ve hijyen kurallarına uymadıklarını ve bu mekanları uyardıklarını söyleyen Yılmaz, tedbirlere uymayanlara önce para cezası, uymamaya devam etmeleri durumunda kapatma cezasına başvuracaklarını aktardı.

MUĞLA 04.03.2021, 13:37
1
Bodrum’da tedbirlere uymayan işletmeler kapatılacak

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, yeni normalleşme sürecinde kolluk kuvvetleri ve zabıtalarla birlikte STK’lar ile odaların da devreye girdiği yeni bir dinamik denetleme düzenine geçildiğini söyledi. Bodrum’da yeni süreçle birlikte açılan bazı mekanların kapasite ve hijyen kurallarına uymadıklarını ve bu mekanları uyardıklarını söyleyen Yılmaz, tedbirlere uymayanlara önce para cezası, uymamaya devam etmeleri durumunda kapatma cezasına başvuracaklarını aktardı.

Bodrum Kaymakamlığı’nda Belediye Başkanı Ahmet Aras, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Özkan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Şoförler Odası Başkanı Hasan Kablı, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç ve Bodrum Muhtarlar Odası Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz ile bir toplantı yapan Bekir Yılmaz, toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Dinamik denetleme düzenine geçildi”

Risk grubuna göre illerin sınıflandırıldığını hatırlatan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, “Biz Muğla olarak üçüncü sınıfta yer aldık. Bu risk sınıflandırmasının tedbirlerle ilgili getirdiği düzenlemeler var. Biz de kendi sınıfımızda bu tedbirleri en iyi şekilde uygulayıp daha iyi duruma gelmek için mücadele edeceğiz. Bakanlığımızın yayınladığı genelgeyle yeni bir dinamik denetleme düzenine geçildi. Normalleşme ile birlikte vakaların artmasından endişe ediyoruz. Bunu denetim mekanizmasını daha iyi işleterek telafi edeceğiz. Bakanlığımızın getirdiği denetim mekanizmasında başta mahalli idarelerimiz olmak üzere onlar zaten işin içindeydi, bizim emniyet, jandarma, sahil güvenlik, kolluk birimlerinin dışında STK’ları, özellikle odaları devreye sokmak. Kamu kurumlarında da kolluk birimleri dışındaki Tarım, Milli Eğitim, Mal Müdürlüğü gibi diğer kamu kurumlarını aktif sahada kullanmak. Biz de şimdi bu konuyu değerlendirmek için bir aradayız. Detaylarını konuşacağız. Bir takım işyerleri açıldı, onların nasıl çalışacaklarını değerlendireceğiz. Bu süreçte Bodrum’daki vaka sayılarını artmaması için elimizden geleni hep birlikte yapacağız. Vatandaşlarımız bunaldı, yasaklar uzadıkça sıkıntılar artıyor. Birden bire bu önlemlerin azaltılması durumunda çok rahat hareket etme yoluna gidiliyor. Bu da riski daha da arttırıyor. Vatandaşlarımızın bu konuya dikkat etmesi gerekiyor.”

“Üçüncü dalgada virüs çok hızlı yayılıyor”

Sahillere şerit çekilmesi ile ilgili de konuşan Yılmaz, “Sahillerde bir şerit hikayesi ortaya çıktı. Ben şerit çekilmesi talimatı vermedim. Arkadaşlar iyi niyetle, tedbirleri daha iyi uygulayalım diye belediye zabıtası ve kolluk birimleri bir şerit çekmiş ama onun uygun olmadığını, kaldırılması gerektiğini anında söyledik. İnsanlar sahillere hücum eder, üst üste oturursa bu tehlike arz edecek. Virüsle, hastalıkla mücadele henüz bitmedi. Tam tersine, bu üçüncü dalgada virüs çok hızlı yayılıyor. Normalleştikçe kendimizle ilgili alacağımız önlemleri arttırmak zorundayız. Her şey bitti derseniz bizi ne koruyacak. Bizi koruyacak şey aşı. Belli bir seviyede aşı devreye girene kadar kendinizi, kendiniz koruyacaksınız” şeklinde konuştu.

Salgın dolayısıyla bu yıl Bodrum ve Muğla’nın nüfusunun arttığına dikkati çeken Yılmaz, risk sınıflandırmasında fiili nüfus değerlendirilseydi Muğla’nın risk haritasında mavi renkte bile olabileceğini söyledi.

"Tedbirlere uymayanlar kapatılacak"

Yılmaz, “Tedbirlerin gevşememesi bizim için avantaj. Asıl bizim için Nisan ayının sonuna doğru, turizm sezonuna çok iyi durumda girebilmemiz önemli. Burada 25-30 bin civarında aşı yapıldı. Bu sayı gittikçe artıyor. Mayıs ayına tedbirler ve vatandaşın duyarlılığı ile girersek bizim için büyük bir büyük başarı. Süre uzayınca esnafımızın sıkıntıları artıyor. Haklılar. İnsanlar para kazanamıyor. Bir an önce açılmasını istiyor ama açıldıktan sonra kurallara riayet edilmesinde duyarlı ve dikkatli olmak gerekiyor. Dünkü gördüğümüz tablolar öyle değil. Hemen uyardık, müdahale ettik. Kurallara uyana teşekkür edeceğiz, uymayanları uyaracağız. Tekrar uymazsa para cezası uygulayacağız. Yine uymazsalar kapatacağız” şeklinde konuştu.

Geçen yıl mekanlara uygulanan kapatma işlemleri ile ilgili sorulan bir soruya da yanıt veren Yılmaz, “Geçen yıl yaptığımız uygulamalarda açılmaması gereken yerler açılmıştı. Hatırlarsanız, diskotekler, barlar. Şimdi biz hijyen açısından, mesafelerin korunmaması açısından buraları kapatabiliriz. Zaten daha önce o kapatılan yerler açılmadı biliyorsunuz. Diskotekler, barlar açılmadı. Ama bu açılan lokanta, kafe gibi yerlerde hijyene uyulmadığı zaman, amacımız kapatmak değil tabi ki, önce uyaracağız. Sonra tekrar ısrarla devam ederse para cezası yazacağız. Yine devam ederse süre uzatarak önce bir gün, sonra 3 gün, 5 gün, 7 gün, 15 gün kapatacağız. Bu şekilde arzu etmiyoruz. İnsanlar para kazansın, niye kapatılsın ama gerekirse kurallara uymayıp insanların sağlığını tehdit eden uygulamalara cezai işlem yaparız” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner422
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 27 46
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20