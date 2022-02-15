Bodrum’da su baskınlarına karşı çalışmalar devam ediyor

Bodrum Belediyesi’nin su baskınlarını önlemek için başlattığı çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yalıkavak’ta çalışmalarını sürdürüyor.

Yalıkavak Mahallesi’nde, yaz sezonuna girildiği için ara verilen dere yatağı çevre düzenlemesi çalışmaları yeniden başlatıldı. Ani ve şiddetli yağışlarda taşkınlara neden olan bölgede olumsuzlukların önüne geçmek için yaklaşık 1 aydır devam eden çalışmalarda perde ve beton zemin inşaatı sürüyor. Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdür Yardımcısı Okyay Pay, geçen yaz sezonuna denk gelen dönemde ara verilen çalışmalara tekrardan başladıklarını ve derenin daraldığı kesime kadar yağmur suyu hattı çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Fen İşleri ekipleri, yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarının yanı sıra, yarımada genelinde üstyapı çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Bitez Mahallesi’nde bisiklet ve yaya yolu çalışmaları devam ederken yeni devlet hastanesi bağlantı yolu yapımı da tüm hızıyla sürüyor.

Çalışmaların devam ettiği bölgelerde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Önder Batmaz ve Fen İşleri Müdürü Ece Erdoğan Karadan ile birlikte incelemelerde bulunuyor.