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Bodrum’da silah kaçakçılarına operasyon
Muğla’nın Bodrum ilçesinde KOM ekiplerince yapılan silah ticareti ve uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
MUĞLA 15.01.2021, 13:08
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde KOM ekiplerince yapılan silah ticareti ve uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, Silah ve Uyuşturucu Madde Ticareti yaptıkları bilgisini aldıkları şahısları takibe aldı. Şahısların Bitez Mahallesi’nde kaldıkları apartları belirleyen ekipler, belirlenen adreslere Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde eşzamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 7 adet ruhsatsız tabanca, 27 parça halinde daralı 795 gram skunk, daralı 102 gram toz esrar, 46 parça halinde daralı 65 gram kokain, 22 adet tabanca fişeği ve 35 adet kullanıma açık yabancı sim kart ele geçirildi.
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