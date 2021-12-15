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Bodrum’da seramik bölümü binası açıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Güzel Sanatlar Fakültesi’ne iş insanı Yunus Büyükkuşoğlu destekleriyle yaptırılan seramik bölümü binası, düzenlenen törenle açıldı, ardından Büyükkuşoğlu’na fahri doktor unvanı verildi.

MUĞLA 15.12.2021, 19:26
Bodrum’da seramik bölümü binası açıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Güzel Sanatlar Fakültesi’ne iş insanı Yunus Büyükkuşoğlu destekleriyle yaptırılan seramik bölümü binası, düzenlenen törenle açıldı, ardından Büyükkuşoğlu’na fahri doktor unvanı verildi.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında yüksek lisans ve 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında lisans eğitimine başlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü için hayırsever iş insanı Yunus Büyükkuşoğlu’nun destekleriyle bina yaptırıldı.

Ortakent Yerleşkesi’nde temelleri 2018 Mayıs ayında atılan bina, 2019 yılının Eylül ayında tamamlanarak eğitim-öğretim faaliyetleri için aktif olarak kullanılmaya başlandı. Bin 200 metrekare kapalı alana sahip 3 katlı Seramik Bölümü binasında; 6 atölye, 1 laboratuvar, 1 bilgisayar laboratuvarı, 1 kitaplık, 1 sergi salonu, 2 depo, 8 öğretim elemanı odası bulunuyor.

Yunus Büyükkuşoğlu Seramik Bölümü Binası için bugün açılış töreni gerçekleştirildi. Törene; Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından seramik binası ile içerisindeki seramik sergisi gezildi. Tören sonrası Kültür Merkezi Kırmızı Salon’da bir program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası konuşan Dekan Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan, hayırsever işadamına teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ise Anadolu coğrafyasındaki dayanışma ruhuna dikkati çekerek “Değerli insan merhum Davut Sıtkı Koçman’ın gelişimini hızlandırdığı üniversitemiz bugün her alanda zirveye adını yazdıran, yalnızca şehrine ve bölgesine değil, ülkesine de artı değer katan bir konuma yükselmiştir. Bu toprakların iş insanları, hayırseverleri ürettikleri iktisadi değerin yanında eğitime vakfettikleriyle de en önemli hazinemiz olan gençlerimizi geleceğe taşımışlardır.” diye konuştu.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “’Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözüne atıfta bulunan Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız “Gittikçe daha uygar, daha medeni olmamızı sağlayan sanattır. O yüzden bu eserleri meydana getiren değerli hocalarımıza, sanatsever hayırsever işadamı Yunus Büyükkuşoğlu’na ve değerli ailesine ben de en içten teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Yunus Büyükkuşoğlu’na bilim, sanat, kültür ve sosyal hayatın gelişmesi, Üniversitenin temel değerleri doğrultusunda önemli hizmet ve katkılarından dolayı fahri doktor unvanı verildi. Cübbesi Rektör Hüseyin Çiçek tarafından giydirilen ve duygu dolu anlar yaşayan Yunus Büyükkuşoğlu, şunları söyledi:

“Ben yaptığım her şeyi ülkem için yapıyorum. Geldiğim yaşa kadar şunu öğrendim, hiç kimse öbür tarafa bir şey götüremedi. Herkes burada bıraktı. Ben paylaşan zengin olmak istiyorum. Onun için ülkeme 12 tane okul yaptırdım. Hastaneler yaptırdım. Şimdi de Kayseri’de otizmli çocuklar için bir hastane yaptırıyorum. Polislerimiz için 50 dairelik lojmanlar yaptırdık. Elimden geldiğince imkanlarımla ülkem için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ben bu ülkenin üzerine başka ülke tanımıyorum. Her şeyi burada paylaşacağız.”

Aynı zamanda Türkiye’nin önemli koleksiyonerlerinden biri olan Büyükkuşoğlu, “Bu kolesiyonu halkımızla paylaşma istiyorum. İkinci bir toplantıyı inşallah o müzenin açılışında yapacağız.” diye konuştu.

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