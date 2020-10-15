banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Tayland'da acil durum ilan edildi
Tayland'da acil durum ilan edildi
Yüksek kolesterolünüz varsa dikkat!
Yüksek kolesterolünüz varsa dikkat!
Bu para diğerlerinden çok farklı
Bu para diğerlerinden çok farklı
Meteoroloji'den yağmur uyarısı!
Meteoroloji'den yağmur uyarısı!

Bodrum’da sahte alkol ele geçirildi

BODRUM’DA İKİ KİŞİNİN SAHTE ALKOL İÇMESİ NEDENİYLE ÖLÜMÜ SONRASI ÇÖMLEKÇİ MAHALLESİNDE SAHTE ALKOL ÜRETEN M.E. GÖZALTINA ALINIRKEN EVDE 44 LİTRE EL YAPIMI SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ.

MUĞLA 15.10.2020, 13:00
2
Bodrum’da sahte alkol ele geçirildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde iki kişinin sahte alkol nedeniyle ölümü sonrası Jandarma tarafından yapılan soruşturmada sahte alkolü ürettiği ileri sürülen M.E. gözaltına alınırken 44 litre sahte alkol ele geçirildi.

Bodrum İlçesi Çömlekçi Mahallesinde ikamet eden İbrahim Yanık ve Semran Çilenk Başkurt’un sahte içkiden zehirlenerek tedavi gördükleri hastanede vefat etmeleri olayı ile ilgili olarak yapılan araştırma sonucu, Şüpheliler T.Y., H.D. ve N.Ö. isimli şahıslar gözaltına alınmış, çıkarıldıkları adli makamlar tarafından T.Y. isimli şahıs tutuklanmış, H.D. ve N.Ö. isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakılmışlardır.

Şüphelilerin ifadelerinde Çömlekçi Mahallesinde ikamet eden M.E. isimli şahsın sahte alkol üretimi yaptığının tespiti üzerine şüphelinin 2 ayrı adresinde yapılan aramada, el yapımı (44) litre sahte alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli M.E. gözaltına alınırken adli işlemlerinin devam ettiği açıklandı.

Yorumlar (0)
banner378
24°
az bulutlu
Namaz Vakti 15 Ekim 2020
İmsak 05:44
Güneş 07:09
Öğle 12:55
İkindi 15:59
Akşam 18:31
Yatsı 19:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2