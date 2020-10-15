Bodrum’da sahte alkol ele geçirildi
BODRUM’DA İKİ KİŞİNİN SAHTE ALKOL İÇMESİ NEDENİYLE ÖLÜMÜ SONRASI ÇÖMLEKÇİ MAHALLESİNDE SAHTE ALKOL ÜRETEN M.E. GÖZALTINA ALINIRKEN EVDE 44 LİTRE EL YAPIMI SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde iki kişinin sahte alkol nedeniyle ölümü sonrası Jandarma tarafından yapılan soruşturmada sahte alkolü ürettiği ileri sürülen M.E. gözaltına alınırken 44 litre sahte alkol ele geçirildi.
Bodrum İlçesi Çömlekçi Mahallesinde ikamet eden İbrahim Yanık ve Semran Çilenk Başkurt’un sahte içkiden zehirlenerek tedavi gördükleri hastanede vefat etmeleri olayı ile ilgili olarak yapılan araştırma sonucu, Şüpheliler T.Y., H.D. ve N.Ö. isimli şahıslar gözaltına alınmış, çıkarıldıkları adli makamlar tarafından T.Y. isimli şahıs tutuklanmış, H.D. ve N.Ö. isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakılmışlardır.
Şüphelilerin ifadelerinde Çömlekçi Mahallesinde ikamet eden M.E. isimli şahsın sahte alkol üretimi yaptığının tespiti üzerine şüphelinin 2 ayrı adresinde yapılan aramada, el yapımı (44) litre sahte alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak şüpheli M.E. gözaltına alınırken adli işlemlerinin devam ettiği açıklandı.
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