Son Dakika
Emekli olduğu halde ücret karşılığında ders vermeye devam eden öğretmenlerin emekli aylığı kesilecek
TAV’ın bulunduğu konsorsiyum havalimanının yüzde 99’unu tamamlamasına rağmen, ödenmeyen ücret 700-800 Milyon Dolar civarında
Bodrum’da sahile vuran ölü yunus balığı ekipelri harekete geçirdi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde kıyıya vuran ölü yunus balığı, ekipleri harekete geçirdi.
MUĞLA 24.06.2021, 12:08
Muğla’nın Bodrum ilçesinde kıyıya vuran ölü yunus balığı, ekipleri harekete geçirdi.Yahşi Mahallesi Kargı Sitesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar ölü yunus balığı ile karşılaştı. Vatandaşların Bodrum Belediyesine haber vermesi üzerine temizlik işleri ekipleri olay yerine geldi. Yaklaşık 1,5 metrelik yunus balığını sahilden alan ekipler uygun bir alana gömmek için götürdü.