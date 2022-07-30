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Bodrum’da otluk ve makilik alanda yangın çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. Yangında 3 hektar alan zarar gördü.

MUĞLA 30.07.2022, 18:58
Bodrum’da otluk ve makilik alanda yangın çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. Yangında 3 hektar alan zarar gördü.

Yangın, Dereköy Mahallesi Çıngıl mevkisindeki otluk ve makilik alanda yangın başladı. Bilinmeyen bir nedenle tepede başlayan yangına itfaiye ve orman ekipleri tarafından karadan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına Muğla 911 ekipleri de destek verdi. Bir gönüllünün sırtında pompayla yangını söndürmeye çalıştığı görüldü. Kara araçlarının ulaşamadığı alana helikopterle havadan müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı. Yangında 3 hektar alan zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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