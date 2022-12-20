Bodrum’da okullara 5 milyon 623 bin lira ödenek

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılının başladığı Eylül ayından itibaren okullara 5 milyon 623 bin 519 TL ödenek harcandığı bildirildi.

Bodrum’da okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi, donatım ihtiyaçlarının karşılanması, hijyen ve temizlik standartlarının yükseltilmesi ve daha kaliteli bir eğitim öğretim ortamı oluşturularak eğitimin niteliğinin artırılması için çalışmalar devam ediyor.

Okullar arası imkan farklılıklarının azaltılması ve eğitimde fırsat eşitliğinin arttırılmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar sayesinde okulların daha modern, güvenli ve hijyenik eğitim ortamlarına dönüşmesi sağlanıyor. Taşımalı eğitim ve ücretsiz yemek uygulamaları ile her öğrencinin eğitimden eşit imkanlarda yararlanabilmesi için sosyal destek sağlanıyor. Bu yıl ilk defa başlatılan Okul Bütçesi uygulaması sayesinde okullara gönderilen kaynakla, okulların temizlik malzemesi, kırtasiye, donatım malzemesi ve küçük onarım gibi sürekli değişen ihtiyaçlarının zamanında ve hızlı çözülmesi sağlanıyor.

Eğitimde öğrencilere sosyal destek sunuluyor

Bodrumda 169 servis aracıyla 2 bin 447 öğrenci taşımalı eğitim ile 27 okula ulaşımları sağlanıyor. Aynı zamanda bu öğrencilere ücretsiz yemek imkânından faydalanıyor. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde taşımalı eğitim ve ücretsiz yemek hizmeti için 2022/2023 eğitim öğretim yılının ilk üç ayında toplam 6 milyon 531 bin 179,64 TL ödenek kullanıldı.

Tüm okullarda hizmetli ve yardımcı personel görev yapıyor

Okulların temizliği, eğitim ortamlarının daha sağlıklı ve hijyen olması için her okulun hizmetli ve yardımcı personel ihtiyacı karşılandı. Bodrum da her okula en az bir yardımcı personel görevlendirirken temizlik işleri için 113 yardımcı personel okullarda görev yapıyor.

Okullardaki eğitimin niteliğinin artırılması ve okulların sürekli değişen ihtiyaçlarının zamanında karşılanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene ilk defa başlatılan "okul bütçesi" uygulaması ile "İhtiyacı çok olana daha fazla kaynak ayrılarak” tüm okullara bütçe gönderildi. Böylece okulların temizlik, kırtasiye, küçük onarım ve donatım ihtiyaçlarının hızlı ve yerinden karşılanmasını sağladı.

Bodrum’da 2022 - 2023 eğitim öğretim yılının başladığı Eylül ayından itibaren temizlik malzemesinden kırtasiyeye, spor malzemelerinden müzik aletlerine kadar tüm okulların temel ihtiyaçlarının karşılanması, hijyen ve temizlik standartlarının yükseltilmesi ve öğretim materyallerinin zenginleştirilmesi için 5 milyon 623 bin 519 TL ödenek harcandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak ve okulları daha güvenli modern eğitim ortamlarına çevirmek adına yapılan yatırımlar Bodrum’da okulların çehresini değiştirdi. Okulların daha modern ve güvenli eğitim ortamlarına dönüştürülmesi için çalışmalar devam ederken 6 Okul için toplam 6 milyon 195 bin 75 TL güçlendirme ödeneği kullanıldı. 12 okulda yapılan onarım çalışmaları için ise 1 milyon 433 bin 671 TL onarım ödeneği kullanıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Temel eğitimde 10 bin okul projesi çerçevesinde anaokullarından başlayarak, ilkokul ve ortaokullarda yenileme ve iyileştirme çalışmaları yapıldı. Fiziki alanlarda yapılan çalışmaların yanı sıra okulların donatım ihtiyaçları da karşılandı. Proje çerçevesinde 6 okulda iyileştirme çalışmalarına 603 bin 728,93 TL ödenek kullanıldı.

Yeni okul yatırımları hızla devam ediyor

Bodrum ilçesinde yeni okul yatırımları büyük atılım gerçekleşiyor. Turgutreis mahallesinde 16 derslikli Ortaokul inşaatı devam ederken, özellikle hızlı büyüme ile nüfus yoğunluğu artan mahallelerde oluşan sınıf ve derslik ihtiyaçlarını karşılamak üzere 4 yeni okul yatırım programına alındı. Bodrum Mumcular Anaokulu, Bodrum Vedat Türkmen Anaokulu, Bodrum Fuat Erten İlkokulu ve Bodrum Fuat Erten Ortaokulu için ihale süreçleri başladı.

Yatırım programına alınan Turgutreis, Gündoğan, Konacık Mahallelerinde yapılacak anaokulları için inşaat ruhsatı aşamasına gelindi. Bitez ve Gökçebel Mahallelerinde yapılacak okullar için ise çalışmalar sürüyor.

Bodrum ilçesinde eğitimin kalitesinin yükseltilmesi, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi ve okulların donatım ihtiyaçlarının karşılanması devletin tüm imkanlarından faydalanılırken, yeni eğitim yatırımları ile Bodrum’un 20 yıl sonrasının eğitim altyapısı bugünden hazırlanıyor.