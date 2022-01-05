Bodrum’da öğrencilerle geri dönüşümde farkındalık çalışmaları yapıldı

Bodrum Belediyesi, kaynağında ayırma ve geri dönüşüm konularında farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalarına ağırlık veriyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde eğitim kurumları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarıyla beraber kaynağında ayırma ve geri dönüşüm ile ilgili birçok çalışmaya imza attı. Öğrencilere geri dönüşümün önemini anlatan eğitimler verilirken, düzenlenen temizlik kampanyalarına sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

Son olarak yangından kaynaklı deniz kirliliğinin etkilerinin azaltılması ve öğrencilere temiz doğa bilincinin kazandırılması kapsamında, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Güler Mustafa Kızılağaç öğrencileri ile birlikte Kissebükü’nde temizlik faaliyeti gerçekleştirildi. Sahil boyunca yapılan temizlikte 975 kg atık toplandı. Toplanan atıklar, ayrıştırma işlemlerinin ardından geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Merkezi’ne nakledildi.

Belediye görevlileri, etkinliğe katılan 55 öğrenciye atılan her çöpün kıyıları ve denizleri kirlettiğini, neredeyse her köşe başında bulunan konteynerlere atıkların ayrıştırılarak atılmasının ve ekonomiye kazandırılmasının artık bir gereklilik olduğunu anlatarak çevre temizliğinin ve geri dönüşümün önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Kissebükü temizliğinin ardından, Bodrum Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi çevresindeki ağaçlık alanda temizlik faaliyeti gerçekleştirildi. Alana yaban hayvanları için yiyecekler bırakılırken, yabani kuşlar için ise ‘Kuş Evi’ yerleştirildi. Bunu yanı sıra Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu öğrencileri tarafından gelecekte nasıl bir çevre istedikleri ile ilgili dileklerinin bulunduğu 2 adet zaman kapsülü, 2040 yılında açılmak üzere, kuş evinin olduğu bölgeye gömüldü. Etkinliğe katılan öğrencilere, Afet Koordinasyon Merkezinin işlevi hakkında da bilgiler verildi.

Atatürk İlkokulu öğrencileri; Bodrum’da plastik, cam, kağıt ve metal ambalaj atıklarından ekonomik kazanım sağlamayı ve aynı zamanda çevre kirliliğini önlemeyi hedefleyen faaliyetlerini sürdüren Bodrum Belediyesi 1.Sınıf Atık Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezi ziyaret eden öğrencilere Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli Çevre Teknikeri Zeynep Uyar tarafından atık getirme merkezinin işlevi, belediyenin atık toplama sistemi, geri dönüşümün faydaları, evlerde geri dönüşüme verilebilecek malzemeler ve dünyada yaşanan iklim krizi hakkında bilgiler verildi.