Bodrum’da öğrencilere uygulamalı emniyet kemeri eğitimi verildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bin 145 öğrenciye Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ile eğitim verildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Trafik Ekipleri ve Bodrum Motosiklet Kulübü Üyelerinin katılımıyla Bodrum’daki iki ortaokulda etkinlik gerçekleştirildi. Vedat Türkmen ve Recai Ahmet Ersan Ortaokullarında eğitim öğretim gören bin 145 öğrenciye emniyet kemeri simülasyon aracı ile uygulamalı eğitim verildi.

Etkinlikte ayrıca Bodrum Motosiklet Kulübü üyeleri, okul yöneticileri ve öğretmenlere reflektör yelek ve emniyet kemeri kullanımı konulu broşür dağıtıldı.