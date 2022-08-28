Bodrum’da mandalinalara dijital kimlik verilecek

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ’Bodrum’un Yeşili’ sloganıyla Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası ve Bodrum Kent Konseyi Coğrafi İşaret Çalışma Grubu iş birliğiyle ’Yeşil Bodrum Mandalini Buluşması’ gerçekleştirilirken, etkinlikte mandalinalar için dijital kimlik verileceği ifade edildi.

Bitez Mahallesi Köy içi Mevkii’nde bulunan Bodrum Belediyesi’ne ait yaklaşık 5 dönümlük mandalina bahçesinde gerçekleşen etkinliğe; Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü, ile mandalina üreticileri, yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

Buluşmada coğrafi işareti olan Bodrum mandalinasının korunması, ekonomik değerinin artırılması ve bölgeye katma değerinin kazandırılması ile ilgili fikir alışverişi yapılırken yeşil mandalinanın kullanım alanlarının gösterildiği sunumlar da gerçekleşti. Misafirlere ikram edilen yeşil mandalinalı yiyecekler ile aromatik kokusuyla hayranlık uyandıran mandalina suyu içerikli içecekler, konuklar tarafından ilgi odağı oldu.

Açılış konuşmasını yapan Bodrum Kent Konseyi Coğrafi İşaretler Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı Erman Aras, Bodrum Belediyesi ile birlikte çok önemli bir projeyi hayata geçireceklerinin müjdesini vererek, “Öğretim görevlilerimizle birlikte sahaya ineceğiz ve Bodrum’daki mandalin bahçelerini gezeceğiz, onlara dijital kimlik vereceğiz ve bunları planlarımıza işleyeceğiz. Bu kayıtlarla birlikte günlük ne kadar oksijen salıyoruz ne kadar karbon tutuyoruz? Bunların hepsini günlük olarak vereceğiz. Tüm bunların olmasında bize destek veren Sevgili Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sanatçı Zülfü Livaneli ise Bodrum yeşil mandalini ile ilgili bir anısını paylaşarak, “Bodrum yeşil mandalininin kokusu benim için Bodrum demektir, vatan demektir, hasret demektir" dedi.

Bodrum’un tarihinde önemli bir yeri olan mandalinanın piyasada hak ettiği yeri bulması için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Aras, yerelin değerine sahip çıkmak anlayışıyla yeşil mandalinanın piyasaya girmesinin gerekliliğine vurgu yaparak, “Bizim isteğimiz, mandalinanın piyasada gerekli yerini bulabilmesi. Bunun tek yolu da mandalinanın endüstride kullanılabilmesi. Sağ olsun, Erman Aras ve Kaan Bey gibi girişimcilerin çabalarıyla lokuma, kolonyaya, dondurmaya ve gazoza evrildi. Bodrum Mandalina Birliği’mizin de çalışmaları var bu konuda. Bunlar güzel çalışmalar. Böylece sadece kışın yetişen mandalinadan dört mevsimde de faydalanabiliyoruz. Ama bu da yeterli değil. Burada yapacağımız iş, bu mandalina yeşilken de onu değerlendirmek, yeşil mandalinayı ülkemize ve dünyaya tanıtmak.” şeklinde konuştu.