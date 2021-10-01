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Bodrum’da makilik yangını

Bodrum Turgutreis Mahallesi yakınlarında öğlen saatlerinde yangın çıktı. Söndürme ekiplerinin yanı sıra Bodrum Belediyesi’nin temizlik işleri görevlileri ve çevredeki vatandaşların da müdahale ettiği makilik alandaki yangın büyümeden söndürüldü.

MUĞLA 01.10.2021, 15:36
Bodrum’da makilik yangını

Bodrum Turgutreis Mahallesi yakınlarında öğlen saatlerinde yangın çıktı. Söndürme ekiplerinin yanı sıra Bodrum Belediyesi’nin temizlik işleri görevlileri ve çevredeki vatandaşların da müdahale ettiği makilik alandaki yangın büyümeden söndürüldü.

Saat 14:00 sıralarında Turgutreis Mahallesi yakınlarındaki makilik alandan alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu Orman ve Muğla Büyükşehir İtfaiyesi’ne ihbar ederek yardım istedi. Bir yandan vatandaşlar da kendi imkanları ile yangına müdahale etmek için seferber oldu. Bu sırada yangın ihbarını alan Bodrum Belediyesi de Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı arazi çalışanlarını da bölgeye sevk etti. Oran ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Bodrum Belediyesi ekiplerinin ve çevredeki vatandaşların müdahalesi ile yangın yerleşim birimlerine ulaşmadan söndürüldü.

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