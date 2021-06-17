Bodrum’da kenevir operasyonu

Bodrum İlçe Jandarma ekipleri Mumcular Mahallesinde bir eve düzenlediği operasyonda kenevir bitkisi ve kubar esrar ele geçirdi.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan istihbari çalışmalarda Mumcular Mahallesinde A:İ isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 12 kök kenevir bitkisi ve 35 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olay ilgili olarak A.İ. isimli şahıs gözaltına alınırken şüpheli ile ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı.