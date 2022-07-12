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Bodrum’da Kenan Doğulu kuyruğu

Pop müziğin efsane ismi Kenan Doğulu, Kerki Solfej’in organizasyonuyla Bodrum Antik Tiyatro’da unutulmaz bir konsere imza attı.

MUĞLA 12.07.2022, 13:54
Bodrum’da Kenan Doğulu kuyruğu

Pop müziğin efsane ismi Kenan Doğulu, Kerki Solfej’in organizasyonuyla Bodrum Antik Tiyatro’da unutulmaz bir konsere imza attı.

Bodrum’un ilham veren atmosferinde hayranlarıyla bir araya gelen ünlü sanatçı, geçmişten günümüze dillerden düşmeyen şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi. Biletlerin saatler öncesinde tükendiği ve konser öncesinde hayranlarının uzun kuyruk oluşturduğu gecede ünlü şarkıcı, harika sahne şovuyla bir an olsun yerinde durmayarak kendisini dinlemeye gelen binlerce sevenini gece boyunca ayağa kaldırdı.

Üç saat sahnede kalan Doğulu, konser sonunda hayranlarının yoğun istek ve alkışlar üzerine bis yaparak "Döngel" şarkısını seslendirdi.

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