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Bodrum’da kediyi kurşunladılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaralı halde bulunarak tedavi altına alınan kedinin röntgeni şok etti. Omuriliğinde kurşun olduğu ortaya çıkan kedi ameliyat için İstanbul’a gönderilecek.

MUĞLA 13.04.2021, 17:27
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Bodrum’da kediyi kurşunladılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaralı halde bulunarak tedavi altına alınan kedinin röntgeni şok etti. Omuriliğinde kurşun olduğu ortaya çıkan kedi ameliyat için İstanbul’a gönderilecek.

Edinilen bilgiye göre Torba Mahallesi’nde arka ayakları tutmayan bir kedi gören Şükran Şahin ve Şule Teker isimli hayvanseverler kediyi Hayvan Hastanesi’ne getirdi. Sırtında yarası olan ve yürüyemeyen kedinin röntgeninin çekilmesinin ardından hayvanın silahla vurularak yaralandığı ortaya çıktı. Röntgende kedinin omuriliğine saplanmış kurşun dikkati çekti. Kedi, kurşunun çıkarılabilmesi için İstanbul’a gönderilecek. Kurşun çıkarıldıktan sonra balistik inceleme yapılacağı bildirildi.
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