Bodrum’da Karadeniz rüzgarı esti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Türk Halk Müziği Korosu tarafından Karadeniz Kültür Gecesi gerçekleştirildi.

Yaklaşık 4 yıl önce kurulan Sedat Hazar Türk Halk Müziği Korosu tarafından Konacık Mahallesi’ndeki Herodot Kültür Merkezi’nde Bodrum Belediyesinin destekleriyle Karadeniz Kültür Gecesi yapıldı. Bodrumluların yoğun ilgi gösterdiği gece horon ekibinin gösterisiyle başladı. Ardından saz sanatçıları ve koristler sahneye geldi.

Koro, Şef Sedat Hazar yönetiminde Karadeniz Türkülerini seslendirdi. “Sen bu yaylaları yaylayamazsın”, “Oy benim sevduceğum”,”Yaylanın soğuk suyu”, “Divane şık gibi” gibi Karadeniz Türkülerinin seslendirilmesi ile başlayan gecede çok sayıda Karadeniz Türküsü söylendi.

Bazı koristlerin solo olarak da Türkü söylediği gecede koronun performansı beğeni topladı.