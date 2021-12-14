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Bodrum’da kaçak yapılarla mücadele devam ediyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 yıldır süren kaçak yapıyla mücadele devam ederken, son olarak Akyarlar ve Gölköy’de kaçak yapılar yıkıldı.

MUĞLA 14.12.2021, 15:07
Bodrum’da kaçak yapılarla mücadele devam ediyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 yıldır süren kaçak yapıyla mücadele devam ederken, son olarak Akyarlar ve Gölköy’de kaçak yapılar yıkıldı.

Yıkım kararı çıkan, kaçak ve izinsiz tüm uygulamalara hiçbir ayrım yapmadan müdahale eden Bodrum Belediyesi, en son Gölköy ve Akyarlar Mahallesi’nde kamusal alana yapılan kaçak binaların yıkımını gerçekleştirerek, yasadışı yapılaşmanın önüne geçti. Bodrum Belediyesi, İmar ve Kıyı Kanunlarına muhalefet, kamu alanlarını işgal, kaçak dolgu ve kazı ile hafriyat kirliliğine neden olanlara asla geçit vermiyor.

Başkan Aras, kamusal alan işgaline asla izin vermiyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, inşaat sezonunun başlamasıyla birlikte belediyeye yapılan ihbar ve şikayetlerde de artış olduğuna dikkat çekerek, belediye ekiplerinin yanı sıra vatandaştan gelen ihbarların önemli olduğunu ve her bir ihbarın titizlikle takip edildiğini söyledi. Başlattıkları kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında, doğanın korunmasının yanı sıra kamusal alanların işgaline de asla müsaade etmediklerinin altını önemle çizen Başkan Aras “Tespiti yapıldıktan sonra yasal süreçleri tamamlanan kaçak yapıların ortadan kaldırılmasına ve yeni kaçak yapılaşma ile mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Kaçak uygulamalarda hiçbir ayrım yapılmıyor

Bölgede yıkım kararları çıkan, kaçak ve izinsiz tüm uygulamalara hiçbir ayrım yapılmaksızın müdahale eden Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı Yıkım Şefliği, Gölköy ve Akyarlar Mahallesi’nde kamusal alana yapılan kaçak binaların yıkımını Belediye Zabıta ekiplerinin kontrolünde gerçekleştirdi. Belediye ekipleri tarafından, Gecekondu Kanunu hükümlerince, Gölköy’de kamusal alan üzerindeki tek katlı kaçak yapının kaldırması için verilen 30 günlük sürenin sonunda yıkım işlemlerine başlandı. Gölköy Mahallesi 4. Sokak’ta kamusal alan üzerine yapılmış bulunan kaçak bina, belediye ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı, hafriyatı ise alandan kaldırıldı.

Belediyeye yapılan ihbarlar dikkatle inceleniyor

3194 sayılı imar kanunu kapsamında Akyarlar Mahallesi’ndeki kaçak bir yapının yasal işlemleri başlatılırken, Akyarlar Mahallesi Begonvil Sitesi içerisinde yer alan kaçak ve ruhsatsız yapının yıkım kararı çıktı. Kaçak yapının tebligatların yapıldığı süre sonunda, belediye kontrolünde, yapı sahibi tarafından yıkım işlemi gerçekleşti. Yapı kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekipleri denetimlere devam ederken kamu alanlarının işgali ve çevre suçlarının belirlenmesi ve belediyeye gelen ihbarların değerlendirilmesi konularında aktif şekilde kaçak yapılarla mücadeleye devam ediyor.

Şantiyelerdeki denetimlere ara verilmiyor

Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri ise yarımada genelindeki tüm inşaat şantiye alanlarında, çevreye ve geçiş güzergahlarını kirleten uygulamalara, mesai saatleri dışındaki çalışmalar ile ruhsat tabelası kontrolü başta olmak üzere birçok konuda ilçe genelindeki tüm şantiyelerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

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