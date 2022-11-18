Bodrum’da kaçak içkiden ölen Tumanbay toprağa verildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kaçak içkiden hayatını kaybeden bir kişi toprağa verildi.

İddiaya göre sahte alkol aldığı öğrenilen 58 yaşındaki Hasan Rıfat Tumanbay ve arkadaşı 65 yaşındaki Ahmet Barut Berge 17 Kasım Perşembe günü sabah saatlerinde fenalaştı. Görme kaybı yaşayan Tumanbay ve Berge için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Tumanbay, sağlık ekiplerince Eskiçeşme Mahallesi’ndeki evinden alınarak hastaneye kaldırıldı. Tumanbay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bodrum’daki tedavisinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken Tumanbay’ın arkadaşı Berge’nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Son yolculuğuna uğurladı

Hayatını kaybeden Hasan Fırat Tumanbay için Bitez’de bulunan Gülsevim Rüştü Kaynak Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tumanbay, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Törene Tumanbay’ın ailesi, yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.