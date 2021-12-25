Bodrum’da ilk kez kürek yarışları yapılıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen ilk kürek şampiyonası olma özelliğini taşıyan “Bodrum Masters Regatta" Kürek Yarışları, 85 sporcunun katılımıyla yapılıyor.

“Bodrum Masters Regatta" Kürek Yarışları Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Halikarnas Kürek Kulübü tarafından Bitez Koyu’nda gerçekleştiriliyor. Kadınlar, erkekler ve kadın-erkek karışık olmak üzere 3 kategoride yapılan yarışlarda Türkiye’nin farklı yerindeki 10 kulüpten 85 sporcu yarışıyor.

Bir açık deniz teknesinde 4 kişinin olduğu yarışlarda sporcular, 4 bin metrelik parkurda kürek çekiyor. Bitez Koyu’ndaki 2 duba arasını rakiplerinden önce bitirmeye çalışan sporcular, kıyasıya mücadele veriyor. Türkiye Kürek Federasyonu hakemleri tarafından yönetilen yarışlar, 26Aralık Pazar günü yapılacak finallerin ardından düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Bodrum Halikarnas Kulübü Başkanı Celal Gürsoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İlk defa Bodrum’da kürek yarışı düzenlendi. Ulusal çapta Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 10 değişik kulüpten 85 sporcu geldi. Bugün elemeler yapıldı yarın finaller yapılacak. Bu, deniz küreği olarak biliniyor, dalgalı sularda yarışıyoruz. 3 kategoride yarışlarımız var. Erkeler, kadınlar ve erkek-kadın karışık. Yarın finale herkesi bekliyoruz, yarışlar çok heyecanlı. Kalabalığı gördükçe ben de çok mutlu oluyorum.”

Yarışmaya katılan eğitmen yardımcısı Özgüray Önel, şunları dile getirdi:

“Bu yarışın en büyük heyecanı Bodrum’da ilk kez düzenleniyor olması. Yıllardır her sabah gün doğumunda kürek çekiyor olmamızı Celal hocamıza borçluyuz. İlk kez bu yarışı düzenledi. Heyecanlıyız. Zaten her sabah bu parkurda spor yapıyoruz. Hobi kürekçisi olarak başladığımız bu sporda böyle bir organizasyonun içinde olmaktan dolayı da mutluyum.”

İlk defa Bodrum’da yarışacağını dile getiren Sabur Güven, “Çok heyecanlıyım. Merakla bekliyorum. Bodrum’da kürek çekmenin havası başkaymış, heyecanla bekliyoruz.” dedi.