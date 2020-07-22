Bodrum’da İdil Biret rüzgarı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği müzik festivalinde Dünyaca Ünlü piyano sanatçısı İdil Biret Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı. İdil Biret Müzik Festivali’nin bu yılki temasını Beethoven’ın 250’inci doğum yıl dönümü 5 piyona konçertosu oluşturdu. Konsere izlemeye gelenler sosyal mesafe kurullarına uydu ve maske taktı. Öte konser girişinde herkesin ateşi ölçüldü.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 2. İdil Biret Müzik Festivali sonunda yaptığı konuşmada 70 yıldır Türkiye Cumhuriyeti’ni dünyada başarıyla temsil eden İdil Biret ile gurur duyduklarını, önümüzdeki yıllarda da kendisini Muğla sahnesinde ağırlayacaklarını söyledi. Başkan Gürün; “Müthiş enerjisi ve sahnesiyle İdil Biret’i dinlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. İdil Biret Muğla’da ilk defa Yatağan Stratonikeia’da on binlere konser verdi. Daha sonra yine Stratonikeia konseri ve İdil Biret Müzik Festivali’nin ilkiyle Menteşe ve Marmaris’te sanatseverlerle buluşturduk. Şimdi de Bodrum Antik Tiyatro sahnesinde bir dev var. İdil Biret’in deyimiyle müziği bir meslek olarak değil, misyon olarak görüyor ve Türkiye Cumhuriyeti’ni tüm dünyada başarıyla temsil ediyor. Kendisiyle gurur duyuyor ve çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu dev sanatçının arkasında çalan Muğla Büyükşehir Belediyesi orkestramıza da teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki yılda Muğlamızda İdil Biret’i ağırlayacak ve onu sanatseverlerle buluşturacağız” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya üzerinden canlı yayınladığı İdil Biret Müzik Festivali Türkiye’nin farklı illerinden izlenerek sosyal medya kullanıcılarından da tam not aldı. İstanbul, Eskişehir’den yorum yapan vatandaşlar bizlere müzik ziyafeti yaşattınız teşekkürler, klasik müzik melodileri evimizin içinde” gibi yorumlarla Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Osman Gürün’e teşekkür ettiler.