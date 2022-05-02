Bodrum’da hummalı bayram temizliği

Bodrum Belediyesi, Ramazan Bayramı’na yoğun bir mesaiyle hazırlandı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, rutin temizlik çalışmaları dışında geniş detaylı mahalle temizlikleri de yapıyor.

Ekipler, Nisan ayı boyunca ilçe genelinde “Bodrum Bahar Temizliği” projesi dahilinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Bu çerçevede tüm mahallelerde sokaklar, caddeler, sahiller, mesire alanları, yol kenarları ile park ve bahçeler temizlendi. Kızılay, Mis Gibi 1 Bodrum Grubu, gönüllüler, çocuklar, okullar ve Yeşilay Cemiyeti Muğla Şube Başkanı ile ekibi de çalışmalara destek verdi.

Temizlik İşleri ekipleri tarafından Bodrum’da bayram dolayısıyla camiler ve mezarlıklarda da temizlik çalışmaları yürütüldü. Bodrum genelinde yol kenarlarında yapılan temizlik çalışmalarına devam eden ekipler, vatandaşlardan çevreye ve doğaya duyarlı olmalarını; sahil, cadde ve sokaklarda bulunan çöp kutularını kullanmaya özen göstermelerini, araçlarından dışarıya çöp atmamalarını istedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşların ve Bodrum’a gelen misafirlerin temiz ve hijyenik bir ortamda huzurlu bir bayram geçirmelerini hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Aras, belediye ekiplerinin bayram süresince halkın hizmetinde olmaya devam edeceğini ve yaz sezonunun yaklaşması sebebiyle nüfus artışı olacağından temizlik çalışmalarının yoğun olarak süreceğini söyledi.

Bodrum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada süpürge ve yıkama araçlarının da kullanıldığı çalışmalarda bayram boyunca herhangi bir olumsuzluğa karşı müdahale ekiplerinin teyakkuzda olduğu bildirildi.

İlçe genelinde ekiplerin acil müdahalelerde bulunabilmesi için vatandaşlar, Bodrum Belediyesi ekiplerine 444 00 48’den ulaşabilecekler.