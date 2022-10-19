Bodrum’da "Hemşehrimiz Herodot Haftası" başlıyor

M.Ö.6. yüzyılın başlarında Halikarnassos’ta doğan Herodot’un, doğduğu topraklarda yaşatılması için Bodrum Belediyesi ile Herodot 3. Yaş Akademisi Derneği iş birliği ile hazırlanan ve bir hafta sürecek olan “Hemşehrimiz Herodot Haftası” programının tanıtım toplantısı düzenlendi.

Bodrum Kalesi’ndeki toplantının açılış konuşmasını yapan Bodrum Belediyesi Strateji Geliştirme ve Projeler Koordinatörü Haydar Ali Ulusoy, “Hemşehrimiz Herodot Projesi, ortak hedefe ulaşmak, Bodrum kentinin tarihini ve kültürünü ortaya çıkarmak ve gelecek kuşaklara aktarmak konusunda hassasiyet taşıyan bir ekip çalışmasının ürünüdür” diyerek projenin hazırlık aşamasında destek veren herkese teşekkür etti.

Herodot 3. Yaş Akademisi Derneği Düzenleme Komitesi Üyesi Reyhan Destan ise Hemşehrimiz Herodot Haftası ile ilgili bilgilendirmeler yaparak bu bilimsel çalışmanın önemine değindi.

Herodot ile ilgili bilgiler veren Başkan Aras, sözlerine şöyle devam etti:

“Tüm dünyada ‘Tarihin Babası’ olarak bilinen Herodot, Halikarnas’ta dünyaya gelmiş ve yaklaşık 30 yaşına kadar burada yaşamıştır. Kamuya sunduğu eser, tüm dünyaya ışık tuttu. Sahip olduğumuz kültür hazinemizin bir bölümünü de bu topraklarda yaşamış iz bırakmış, tarihe geçmiş kişiler oluşturmakta: Mausolos, Artemisia, Turgut Reis, Dionysos. Bunlar arasından biri tarihte iz bırakmakla kalmamış, ‘Tarih’ kelimesinin de babası olmuş”

Konuşmaların ardından toplantı basın mensuplarının sorularının cevaplanmasıyla devam etti.

8 ülkeden 23 tarihçi akademisyenin yanı sıra, yurt içinden değerli katılımcıların yer alacağı etkinliklerde çalıştaydan sergilere, belgesel gösterimlerinden canlı sunumlara kadar dolu dolu bir program hazırlandı. Herodot’un Bodrum’da dünyaya geldiği ve yaklaşık 30 yaşına kadar burada yaşadığı gerçeğinin altının çizileceği program, 31 Ekim- 6 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Program ile ilgili ayrıntılı bilgiye “herodot.bodrum.bel.tr” adresinden ulaşılabilecek.