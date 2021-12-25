Bodrum’da geniş kapsamlı temizlik çalışmaları devam ediyor

Bodrum Belediyesi, mahalle mahalle uyguladığı geniş kapsamlı temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin temizlik çalışmaları dışında geniş kapsamlı mahalle temizliklerine de devam ediyor. Bu kapsamda Yalıkavak ve çevre mahallelerinde sokak ve caddeler, sahiller ve mesire alanları ile yol kenarlarında temizlik çalışması gerçekleştirildi. Temizlik işçileri ile süpürge ve yıkama araçlarının katıldığı çalışmalarda özellikle mazgalların tıkanmasına neden olan kuru yapraklar ve gelişi güzel çevreye atılan tek kullanımlık atıklar titizlikle toplandı. Yapılan geniş kapsamlı çalışmaların belirlenen plan doğrultusunda diğer mahallelerde de gerçekleşeceğini belirten Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşlardan bahçe ve diğer atıkların belirlenen günler dışında çıkarılmaması konusunda uyarılarını yenileyerek, 363 94 00 numaralı Alo Atık Hattı’nı arayarak gerekli bilginin alınabileceğini söylediler.

Başkan Aras’tan personele teşekkür

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, geçtiğimiz günlerde Muğla’da ilçe bazında ilk ve tek Sıfır Atık Belgesi alınması konusunda titizlikle çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline teşekkür ederek, “Zor bir coğrafyada, pandemiyle birlikte artan nüfus, devam eden altyapı çalışmaları gibi birçok olumsuzluğa rağmen daha temiz bir Bodrum için 7 gün 24 saat esasıyla çalışan Bodrum’un gizli kahramanı çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan da, ekiplerimizin bu özverili çalışmalarına destek olmalarını, çocuklarımıza miras bırakacağımız bu güzel kentimiz için çevreye daha duyarlı olmalarını istiyorum” dedi.

Pazar yerleri ve etkinlik alanları düzenli temizleniyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gıda ve giyecek pazarları öncesi ve sonrasında gerçekleştirdikleri rutin çalışmalar dışında ilçe genelinde düzenlenen etkinlikler öncesi ve sonrasında hem temizlik çalışması hem de pandemi nedeniyle dezenfektan çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, ‘Happy Love Year Party’ programı dahilinde düzenlenen etkinlik ve konser alanlarında da salgın tedbirleri kapsamında dezenfektan çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Eskiyen konteynerler değiştiriliyor

Ekipler bir yandan da görüntü kirliliğinin önüne geçmek için konteynerlerin etrafını yeşil çit ile kaplamaya devam ederken, bir yandan da eskiyen konteynerlerin yerine yenileri koyuyor. Ocak 2020’de Konacık Mahallesi’ne yerleştirilen akıllı çöp konteynerleri ise belirlenen plan doğrultusunda Mumcular ve çevre mahallelerinde de kullanılmaya başlandı. ‘Mis Gibi Bodrum’ eylem planı dahilinde 37 adet 3 tonluk sensörlü akıllı çöp konteyneri ile başlayan akıllı çöp toplama sisteminde konteyner sayısı da 880’e çıktı.