Bodrum’da “Gelenekten Geleceğe” defilesi düzenlendi

Bodrum’da temel devran, eseli, tel kırma çalışmalarının sergilendiği “Gelenekten Geleceğe” isimli defile gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesinin destekleriyle, eğitmen Aynur Aydoğan ile Umurça, Konacık ve Ortakent mahallelerinde eğitim gören 152 kursiyerin temel devran, eseli ve tel kırma çalışmaları görücüye çıktı.

Bodrum’a özgü geleneksel kıyafet ve aksesuarlar göz kamaştırdığı defilenin koreografi danışmanlığını Esma Bilkiç Doğru, proje koordinatörlüğünü ise Aylin Özüdoğru yaptı. 2 ayda hazırlanan çalışmalar, 37 kursiyer manken tarafından Ege yöresi müzikler eşliğinde podyumda sunuldu.

Defile, 300 davetli tarafından yoğun ilgiyle izlendi.