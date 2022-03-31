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Bodrum’da elektronik atıklar bilgisayara dönüştü

Bodrum Belediyesi, Yanındayım Derneği ve Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği (EAGD) işbirliğinde gerçekleştirilen " Geleceğe Destek Ol" projesi çerçevesinde toplanan elektronik malzemeler, EAGD Derneği tarafından tamirleri gerçekleştirilerek Bodrum Anadolu Lisesi’ne teslimi edildi.

MUĞLA 31.03.2022, 17:27
Bodrum’da elektronik atıklar bilgisayara dönüştü

Bodrum Belediyesi, Yanındayım Derneği ve Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği (EAGD) işbirliğinde gerçekleştirilen " Geleceğe Destek Ol" projesi çerçevesinde toplanan elektronik malzemeler, EAGD Derneği tarafından tamirleri gerçekleştirilerek Bodrum Anadolu Lisesi’ne teslimi edildi.

Bu işbirliği sayesinde “Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü” (OECD) eğitim araştırma ve uluslararası öğrenci değerlendirme programı olan PISA sınavına katılacak öğrencilere katkı sağlanması hedefleniyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, küresel iklim değişikliğine resmi kurumlar ve ortak paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaların sürdüğünü belirterek şunları söyledi: “Çevremizi, doğamızı artık daha fazla kirletme lüksümüz yok. Atıklarımızın, tükettiklerimizin ayrıştırılarak tekrar dönüşüme girmesi için daha fazla çalışmalıyız. Değerlendirilen her atık doğamız için bir kazanım olacaktır. Belediye olarak geri dönüşümle, atık yönetimiyle ilgili çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği Komisyonunun 100 İklim Nötr ve Akıllı Sehirler Misyonu çağrısına katılım sağladık. Ayrıca il dışındaki iklim değişikliği çalıştaylarına katılarak Bodrum özelindeki çalışmalarımızı paylaşıyoruz. Elektronik atıkların kazanımı için başlattığımız bu çalışmada amacına ulaşıyor ve bu bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Elektronik atıkların geri dönüşümü projesi ile ilk aşamada 10 bilgisayar elde ettiklerini ifade eden Yanındayım Derneği Başkan Yardımcısı Nazan Develi, “Belediyemizle birlikte öncelikli olarak, en verimli elektronik atık toplama ve geri dönüşüm sistemini oturtmaya odaklandık. Bu anlamda Bodrum Belediyesi ile hızlı bir şekilde yol aldık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de izinleri ile bu bilgisayarları en faydalı olacak şekilde ihtiyaç görülen okullarımıza kuracağız. Hem eğitimde fırsat eşitliğine, hem de geri dönüşümüne pek aşina olmadığımız elektronik atıklara dikkat çekmeyi amaçladığımız Geleceğe Destek Ol projesi ile Bodrum elektronik atıklarını faydaya dönüştüren bir kent oldu. Çok güzel destekler alıyoruz, otellerden, işletmelerden, halktan. Başka şehirlerden de projeye katılmak ve elektronik atıklarını bağışlamak için mesajlar geliyor, fakat elektronik atık toplama çalışması şu an için Bodrum ile sınırlı. Bugün burada değerli öğretmenlerimizle buluşmaktan çok mutluyuz. Bodrum’un başarılı öğrencilerini yetiştiren Bodrum Anadolu Lisesi’nde bilgisayar sistemi üzerinden PISA sınavına girecek öğrencilerimize de başarılar diliyoruz. Her zaman gençlerimizin yanındayız" dedi.

Bodrum Anadolu Lisesi 2022 PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) Sınavlarında Türkiye ‘yi temsil edeceklerini söyleyen Bodrum Anadolu Lisesi Okul Müdiresi Berrin İpek, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan BT (Bilgi Teknolojileri) sınıfı için, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Yanındayım Derneği işbirliği ile geri dönüşüm çerçevesinde toplanarak bakım ve tamiri yapılan 10 bilgisayar ve ekipmanının teslimatı gerçekleşmiştir. Emeği geçen herkese okulumuz öğrencileri ve öğretmenleri adına teşekkür ederiz” diye konuştu.

Kullanılabilecek malzemelerin atık olarak geri dönüşüme kazandırılmadan önce faydalı kullanım ömürlerinin artırılması noktasında tamir edilmesi dünyayı etkisi altına alan iklim krizine sebep olan sera gazı azaltıcı bir öneme sahip. Avrupa Çevre Ajansı’nın yaptığı çalışmaya göre Avrupa’daki akıllı telefonlar, diz üstü bilgisayarlar, çamaşır makineleri ve elektrikli süpürgeleri 5 sene daha fazla kullanılabilecek dayanıklılıkta yapabilirse, 2030 yılına kadar 10 milyon ton karbon emisyonunun engellenmesi öngörülüyor.

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