Bodrum’da dolu dolu yaz konserleri

Pandeminin etkilerini geride bırakmaya çalışan tatilciler, bu sezon erken rezervasyon yaptırarak hayallerindeki tatili planladılar. Bu yaz, Bodrum’u tercih eden tatilcileri, dolu dolu müzik şöleni bekliyor.

Bodrum, Gümüşlük’te yer alan Sianji Well-Being Resort, haftanın 5 günü olan yaz konserlerine 25 Haziran 2022 Cumartesi itibariyle başlıyor. Eylül ayı sonuna kadar devam edecek bu konserler Sianji’nin içerisinde bulunan Elani Restoran’da sahne alacak olan sanatçılar, konuklarına eşsiz bir koyda, Bodrum manzarası eşliğinde müthiş bir eğlence sunuyor.

Muhteşem adalar manzarasına karşı müzik şöleninin gerçekleşeceği Ege, Akdeniz ve İtalyan mutfağının servis edildiği Elani Beach & Restaurant’ta pazartesi geceleri Buzuki Hakan ve Pelin sahne alıyor. Hem Türk hem Yunan ezgileriyle misafirlerine bir Bodrum klasiği yaşatıyorlar.

Salı geceleri, sahneye opera eğitimi almış ve ünlü sanatçı Ferhat Göçer ile bir çok kez düet yaparak aynı sahneyi paylaşan Gözde Ural, çarşamba geceleri Gipsy Kings’i andıran çok özel bir sese sahip ve yıllardır Bodrum sahnelerinin vazgeçilmezi haline gelen Piyanist ve gitarist Tolga Günay ve orkestrası misafirlerine çeşitli tarzlardan oluşturan müzik şöleni sunuyor.

Perşembe geceleri, Bodrumluların yakından tanıdığı ve sevdiği Pınar Seli, farklı tarzları bir araya getirdiği repertuarıyla sahne alıyor. Cumartesi geceleri günümüzün çok başarılı Türk Sanat Müziği sanatçılarından, TRT sanatçısı Bekir Ünlüataer sahne alıyor.

Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır’ın “Günümüzün Münir Nurettin Selçuk’u” olarak adlandırdığı Ünlüataer, muhteşem sesiyle sanatseverleri klasiklerden derlediği bir sanat şölenine davet etti.

Ayrıca Sianji Group bünyesindeki 5,5 dönüm organik tarım çiftliği içerisinde bulunan ve bahçesinde doğal gübre ile yetiştirilen sebzelerin, yöresinden gelen ürünleriyle bir araya getirilip 500 yıllık meşe ağacı altında Gurme Güneydoğu mutfağının servis edildiği Meşealtı Otantik Kebap’ta da canlı performanslar sergileniyor. Her cuma günü sahne alan usta sanatçı Ragıp Arda Bıcılı ve Canan Köse Meşealtı Otantik Kebap müdavimlerine harika bir müzik şöleni yaşatırken Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, burada da sürpriz sanatçıların sahne alacağının müjdesini verdi.