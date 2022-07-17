banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı
Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti
Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti
Bülbülan’da Yayla şenliği
Bülbülan’da Yayla şenliği
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Bodrum’da Diva rüzgarı esti

Türk Sanat Müziği’nin ’Divası’ Bülent Ersoy Günay Restaurant’ta sahne aldı. Performansı ve beyaz kıyafetiyle dikkat çeken Ersoy, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

MUĞLA 17.07.2022, 14:54
Bodrum’da Diva rüzgarı esti

Türk Sanat Müziği’nin ’Divası’ Bülent Ersoy Günay Restaurant’ta sahne aldı. Performansı ve beyaz kıyafetiyle dikkat çeken Ersoy, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk Sanat Müziğinin Divası Bülent Ersoy, Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’ndeki Günay Restaurant’ta sahne aldı. Muhteşem sesiyle sahne alan Diva sevilen parçalarını seslendirdi. Ersoy yaklaşık 2 saat boyunca kendisini dinlemeye gelen yüzlerce konuğa eşsiz bir gece yaşattı. Beyaz kıyafeti ve şıklığı ile dikkati çeken Diva, kendisini dinlemeye gelenlerin kulakların pasını sildi.

Yorumlar (0)
32°
açık