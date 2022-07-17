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Bodrum’da Diva rüzgarı esti
Türk Sanat Müziği’nin ’Divası’ Bülent Ersoy Günay Restaurant’ta sahne aldı. Performansı ve beyaz kıyafetiyle dikkat çeken Ersoy, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
MUĞLA 17.07.2022, 14:54
Türk Sanat Müziği’nin ’Divası’ Bülent Ersoy Günay Restaurant’ta sahne aldı. Performansı ve beyaz kıyafetiyle dikkat çeken Ersoy, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Türk Sanat Müziğinin Divası Bülent Ersoy, Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’ndeki Günay Restaurant’ta sahne aldı. Muhteşem sesiyle sahne alan Diva sevilen parçalarını seslendirdi. Ersoy yaklaşık 2 saat boyunca kendisini dinlemeye gelen yüzlerce konuğa eşsiz bir gece yaşattı. Beyaz kıyafeti ve şıklığı ile dikkati çeken Diva, kendisini dinlemeye gelenlerin kulakların pasını sildi.