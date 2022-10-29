Bodrum’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’ndeki programla devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Kaymakam Bilgehan Bayar günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, "Kurtuluş Zaferinin ardından 29 Ekim 1923’te aziz Türk milletinin hür ve bağımsız yaşama iradesinin en büyük teminatı olan Cumhuriyetimiz ilan edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün 99 yıl önce ifade ettiği gibi, milletimizin iradesiyle şekil alan Cumhuriyetimizin en büyük erdemi, Türk toplumuna ulus olma bilincinin aşılaması bireyi yurttaş vatandaş konumuna yükseltmesidir" dedi.

Bayar’ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu ardından Bodrum protokolü halkın bayramını kutladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program, öğrencilerin oratoryo ve halk oyunları gösterileri ile sürdü. Kutlamalar çerçevesinde Sahil Güvenlik Botu Kale önünde ziyarete açıldı.

Kutlamalar programına Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Adalet Komisyonu Başkanı Engin Koç, Garnizon Komutanı Albay Durmuş Altınkaya, daire amirleri, oda ve STK başkanları, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.