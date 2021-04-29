banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Engin Altay’dan Erdoğan’a 128 bin TL’lik dava
Engin Altay’dan Erdoğan’a 128 bin TL’lik dava
Premier Lig’de oruç tutan futbolculara izin
Premier Lig’de oruç tutan futbolculara izin
Otogar saldırısına hazırlanan teröristlerin görüntüleri yayınlandı
Otogar saldırısına hazırlanan teröristlerin görüntüleri yayınlandı

Bodrum’da çöpe bırakılan yavru kedi, temizlik personelinin dikkatiyle kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çöp konteynerine bırakılan yavru kedi temizlik personelinin dikkati sayesinde hayatta kaldı.

MUĞLA 29.04.2021, 14:24
2
Bodrum’da çöpe bırakılan yavru kedi, temizlik personelinin dikkatiyle kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çöp konteynerine bırakılan yavru kedi temizlik personelinin dikkati sayesinde hayatta kaldı.

Mumcular Mahallesi’nde bir çöp konteynerine atılan yavru kedi, çöp toplama aracında çalışan personelin dikkati sayesinde fark edildi. Konteynerin çöp toplama aracına boşaltılmasının ardından sıkıştırma işlemi öncesi çöplerin arasında ses duyan Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri Halil İbrahim Yalçın ve Selçuk Kurt, sıkıştırma işlemini durdurarak kediyi araçtan çıkardı.

Yavru kedi daha sonra Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi’ne götürülerek veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Herhangi bir sağlık problemi bulunmayan kedi, konteynere atıldığı bölgede bulunan annesinin yanına bırakıldı.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?