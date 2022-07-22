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Bodrum’da Candan Erçetin’e sevgi seli

Türk müziğinin güçlü seslerinden Candan Erçetin, önceki akşam Bodrumlu sevenleriyle buluştu.

MUĞLA 22.07.2022, 14:03
Bodrum’da Candan Erçetin’e sevgi seli

Türk müziğinin güçlü seslerinden Candan Erçetin, önceki akşam Bodrumlu sevenleriyle buluştu.

Kendisini izlemeye gelen binlerce hayranına unutamayacakları bir akşam yaşatan Erçetin, programına "Hayranım Sana" şarkısıyla başladı. Geçmişten günümüze bir çok eserine yer vererek Bodrum Antik Tiyatro’yu dolduran sevenleriyle birlikte şarkılarını seslendiren başarılı sanatçı, özellikle hareketli parçalardaki danslarıyla da misafirlerinin coşkusunu ikiye katladı.

Sahnenin ikinci yarısında farklı bir kıyafet ile sahneye çıkan güzel sanatçı, geleneğini bozmayarak yalın ayak ile konserine devam etti. Muhteşem enerjisiyle bir an olsun yerinde durmayan Erçetin, harika performansıyla müzik severlerden büyük beğeni topladı.

Yaklaşık üç saat boyunca sahnede kalan Erçetin, alkışlar eşliğinde indiği sahneden hayranlarının yoğun isteği üzerine "Vardar Ovası" şarkısıyla programını noktaladı.

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