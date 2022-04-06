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Bodrum’da bahar temizliği

Bodrum Belediyesi’nin “Bodrum Bahar Temizliği” projesi çerçevesinde başlatılan temizlik hareketi Gümbet, Bitez ve Müsgebi (Ortakent) sahilinde devam etti.

MUĞLA 06.04.2022, 15:59
Bodrum’da bahar temizliği

Bodrum Belediyesi’nin “Bodrum Bahar Temizliği” projesi çerçevesinde başlatılan temizlik hareketi Gümbet, Bitez ve Müsgebi (Ortakent) sahilinde devam etti.

Müsgebi Mahallesi’nden başlayan, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün hazırladığı ve Nisan ayı boyunca sürecek olan “Bodrum Bahar Temizliği” ilçe genelinde devam ediyor. Proje çerçevesinde ayrıca “Temiz Sokak Yarışması” düzenlendi. Bodrum genelinde mahallelerde başlatılan Temiz Sokak Yarışması’nda en temiz sokak, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Belediye Kentsel Tasarım ve Estetik Komisyonu tarafından incelendi.

Başkan Aras: “Daha temiz bir Bodrum için çalışıyoruz”

Bodrum halkının temizlik kampanyasına verdiği destekten dolayı teşekkür eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Tüm kurumlarımız, kuruluşlarımız, işletmelerimiz mahalle sakinlerimiz el ele verip daha temiz bir Bodrum için çalışıyoruz. Sokaklarımız, sahillerimiz, kısacası yaşam alanlarımız Bodrum’a yakışır şekilde olmalıdır. Canla başla çalışan temizlik ekiplerimizin gayretiyle ancak bir yere kadar yapılabilen bu işler, Bodrum’da yaşayan her bireyin katkısıyla daha güzel bir sonuç verecektir. Bu bahar temizliğine katkı veren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Otel çalışanları ile sahiller temizlendi

Bodrum Belediyesi Bodrum Bahar Temizliği Projesi çerçevesinde, Gümbet Mahallesi’nde otel çalışanları ile birlikte bahar temizliği yapıldı. Gümbet sahili boyunca gerçekleşen temizliğe, Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, kıyıda bulunan Very Chic Hotel başta olmak üzere çevrede açık bulunan diğer otel çalışanları, Belediye Gümbet Kafe çalışanları ile Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri katıldı. Gönüllüler ile birlikte belediye ekipleri, Gümbet sahilinden 475 kg atık topladı. Müsgebi ve Bitez sahilinde de temizlik faaliyetinde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü saha ve ofis çalışanları ile birlikte Müsgebi sahilden 175 kg atık, Bitez sahilinden ise 200 kg atık topladı.

En temiz sokak seçildi

“Bodrum Bahar Temizliği Projesi” dahilinde Temiz Sokak Yarışması gerçekleşti. Çevre temizliğine farkındalık yapmak için düzenlenen Temiz Sokak Yarışmasında Cevat Şakir Mahallesi Muhtarı Göksel Çamlı, Çamlık Muhtarı Mehmet Kahraman, Belediye Meclis Üyesi ve Kentsel Tasarım ve Estetik Komisyonu Üyesi Mustafa Çortoğlu ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Gümbet Mahallesi Kaktüs Sokak ile Çamlık Mahallesi Küme Evler Tırmanlar Sokak’ta incelemeler yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda komisyon kararı ile temizlik ve estetiği ile ön planda olan iki sokak, birincilik ödülüne layık görüldü.

Temiz Sokak Yarışması kırsal yerleşik alanlarda bulunan mahalleler ile Bodrum merkez mahalleler arasında iki kategoride yapıldı. Çamlık Mahallesi Tırmanlar Sokak Kırsal Yerleşik Alanda birinci olurken Cevat Şakir Mahallesi Kaktüs Sokak ise merkez mahalle kategorisinde birinci oldu.

Cevat Şakir Mahallesi Belediye Çevre Gönüllüsü Emel Saygı, belediyenin çevre temizliğinde farkındalık oluşturulan temizlik kampanyasına mahalle olarak destek vermekten mutluluk duyduğunu ifade ederek bu organizasyondan sonra Cevat Şakir Mahallesi sınırları içerisindeki çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi ile ilgili çalışma yapacaklarını belirtti.

Eski otantik ürünler, el dokuma halıları, çiçekler ile süslenen sokaklar yine duvarlara yapılan resimlerle dikkat çeken Çamlık Mahallesi, inceleme komisyonu tarafından taktir topladı. Çamlık Mahalle Muhtarı Mehmet Kahraman günler öncesinden Temiz Sokak Yarışması’na hazırlanan mahallenin imece usulü ile çalıştığını ifade ederek şunları söyledi:

“Bütün buradaki çalışmaların hepsini imece usulü ile yaptık. Tüm sakinlerimiz el birliği ile çalışarak bu parke taşlarını buraya döşediler. Özenli bir şekilde çalıştık. Belediyemizin de katkısı oldu. Belediyemizin böyle bir organizasyon yaptığı için çok teşekkür ederiz. Mahallemizin tüm sokakları aynı güzellikte. Sokak sakinlerimiz yaklaşık on gündür çok büyük özveri ile çalışıyorlar. Belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi.

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