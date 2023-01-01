Bodrum’da ayakkabıcıda yangın

Bodrum’da bir ayakkabıcıda çıkan yangın, maddi hasara sebep oldu.

Gece saat 02:30 sularında Gümbet Ayaz Caddesi’nde faaliyet gösteren bir ayakkabıcıda elektrik kontağından yangın başladı.

Kısa sürede büyüyen yangının ihbar edilmesi üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine gitti. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülüp soğutma çalışması yapıldı.

Yangında işletmede maddi hasar oluştu.