Bodrum’da avukatlar duruşma salonlarından tiyatro sahnelerine sanat akımı başlattı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, baroya kayıtlı avukatlar kültür ve sanat komisyonu bünyesinde tiyatro topluluğu kurdu. Bir araya gelen yaklaşık 40 avukat oynayacakları oyunun provaları için çalışmalara başladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözünü kendilerine görev edindiklerini söyleyen Muğla Barosu Kültür ve Sanat Komisyonu Kurucu Başkanı Avukat Oğuzhan Kanmaz, “Kültür ve sanatın birleştirici gücüne inanarak Muğla Barosu Kültür ve Sanat Komisyonu’nu kurduk” dedi.

Muğla Baro Başkanlığı bünyesinde kurulan kültür ve sanat komisyonu bünyesinde tiyatro topluluğu kuruldu. Bu çerçevede, Bodrum’da bir araya gelen yaklaşık 40 avukat tiyatro oyunu sergilemek için çalışmalara başladı. Herodot Kültür Merkezi’nde oynayacakları oyunun provalarını sürdüren tiyatro ekibi, yaklaşık 1,5 ay içerisinde oyunu sahnelemeyi hedefliyor. Avukatlık mesleğinin sanatsal faaliyetlere ters olmadığını söyleyen Muğla Barosu Kültür ve Sanat Komisyonu Kurucu Başkanı ve Tiyatro Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Avukat Oğuzhan Kanmaz, “Avukatlar olarak bizim işimiz insanla. Tiyatro da “İnsanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatı” Dolayısıyla aslında Avukatlığın sanatla en iç içe olması gereken meslek olduğuna inanıyoruz” dedi.

Amacımız insanların tiyatroya ve sanata bakışına katkı sağlamak

Yapılan çalışmaların topluma katkı sağlamak olduğunu ifade eden Kanmaz, “Şu an halihazırda çalışmalarına devam etmekte olduğumuz bir oyunumuz var. 1-1,5 aylı bir zaman diliminde bu oyunumuzu çıkarmayı planlıyoruz. Başta Bodrum olmak üzere sonra Muğla genelindeki diğer ilçelerde oyunumuzu sergileyerek öncelikle kendi meslektaşlarımız olmak üzere daha çok seyirci ile buluşmayı hedefliyoruz. Buradaki amacımız insanların tiyatroya ve sanata bakışına bir katkı sağlayabilmek ve kendi meslektaşlarımız özelinde de meslektaşlarımızı sanatla uğraşmaya teşvik edebilmek. Sanatın kişinin gelişimi üzerindeki etkisi ve birleştirici gücüne inanarak, ilerleyen dönemlerde çocuk oyunu projelerimizi de hayata geçirmek istiyoruz. Devam etmekte olan çalışmalarımızın yanı sıra meslektaşlarımızın tiyatro, konser gibi sosyal aktivitelere daha rahat ulaşabilmesinin sağlanması için Muğla genelinde farklı kurumlarla işbirliği anlaşmaları yaptık. Tiyatro topluluğumuzun yanı sıra komisyon bünyesinde kurmuş olduğumuz bir Müzik Topluluğumuz ve Fotoğrafçılık Topluluğumuz da var. İlerleyen dönemlerde bu faaliyetlerimizi de artırarak kültürel ve sanatsal anlamda yeni topluluklar kurmak da planlıyoruz” diye konuştu.