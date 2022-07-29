Bodrum’da Asker Ressamlar Sergisi açıldı

Asker Ressamlar Grubunun üçüncü sergisi, ’Yıllar Sonra Yeniden Birlikte-3’ adıyla Muğla’nın Bodrum ilçesinde sanatseverlerle buluştu.

28 Temmuz- 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında Bodrum Trafo Kafe Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi salonunda gerçekleşen açılış kokteyline Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu ve asker ressamlar ile sanatseverler katıldı.

Başkan Aras’ın Kara Harp Okulu’nda aynı sıralarda okuduğu asker arkadaşlarının da bulunduğu sergide, 19 emekli askerin eserleri sergilendi.

Sergide konuşan emekli Kd. Bnb. Selahattin Sosay, 3. sergilerini Bodrum’da açmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

“1980 yıllarında henüz Harp Okulunda öğrenci iken şimdi emekli olan Tümgeneral Komutanım Cihangir Akşit tarafından temelleri atılan, birlikte resim ve seramik atölyesinde çalışmış askerler olarak birleşerek ortaya çıktık. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli kademelerinde görev yapmış asker ressamlara ulaştık ve gurubumuzu genişlettik. Şu anda gurubumuzda emekli olmuş 39 subay ve astsubay bulunmaktadır. İlk sergimizi 2021 yılında İstanbul’da ve Ankara’da açtık. Ülkemizin en önemli sanat merkezlerinden biri olan Bodrum’da üçüncü sergimizle sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu serginin sunumu için bizlere destek ve katkılarını esirgemeyen Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ederiz.”